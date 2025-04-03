В Казани побит новый температурный рекорд
В Казани 2 апреля 2025 года зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Татарстана.
- По данным метеостанций, температура воздуха достигла +15,1 градуса на метеостанции Казань и +16,5 на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт.
Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 1951 году и составил +13,8 градуса.
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