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В Казани побит новый температурный рекорд

09:47, 03.04.2025
В Казани побит новый температурный рекорд
Фото: Динар Фатыхов

В Казани 2 апреля 2025 года зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Татарстана.

  • По данным метеостанций, температура воздуха достигла +15,1 градуса на метеостанции Казань и +16,5 на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт.

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 1951 году и составил +13,8 градуса.

Реальное время / realnoevremya.ru
Анастасия Фартыгина

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