Международный энергетический форум «Энергопром»: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

С 2 по 4 апреля на территории выставочного центра «Казань Экспо» пройдет Международный энергетический форум «Энергопром». Участников ждут деловая программа, панельные дискуссии, круглые столы, конференции, бизнес-встречи, направленные на продвижение перспективных идей и инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие посетят первые лица республики, представители федеральных и региональных органов власти, высокие гости из регионов России и стран зарубежья. На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».

Первым гостем выездной редакции стал главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

— Такой большой и современный нефтеперерабатывающий комплекс, как «ТАИФ НК», априори потребляет много энергоресурсов: топливо, природный газ, электроэнергия. Вопрос повышения энергоэффективности производства [для нас] злободневный и постоянный, — объяснил он.

По словам Алексея Храмова, если не модернизировать этот аспект, то волей-неволей окажешься неконкурентоспособным, поэтому компания не жалеет сил и средств. К примеру, специалистам удалось существенно оптимизировать топливную сеть, максимально возможно используя все нефтезаводские газы.

— Расход газов сейчас минимально возможный, только для поддержания положительного давления, чтобы не было нарушения норм промышленной безопасности. Это позволило нам сократить потребление природного газа на 14%, что в рублевом эквиваленте — порядка 350 млн рублей, — поделился собеседник издания.



Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов рассказал о том, что сегодня представляет из себя новая энергетика. По его словам, эксперты понимают этот термин по-разному, и одной из задач ассоциации стало создание общего понятийного аппарата.

— С нашей точки зрения, новая энергетика — это вся совокупность изменений в экономике вообще и в энергетике как в базовой ее составляющей, которые произошли под воздействием четвертой технологической революции, связанной с процессами цифровизации, создания отдельных модулей генерации и распределения, внедрения энергоэффективных технологий, — сказал он.

В отличие от других, Михаил Смирнов не противопоставляет возобновляемую и традиционную энергетику. «Это взаимодополняющие и взаимобалансирующие направления», — подчеркнул он. Так, зеленая энергетика сегодня становится все более доступной потребителю, а традиционная — экологичной.



Директор ЗАО «Техношанс» Игорь Козыревич приехал в Казань из Минска. Представители предприятия посещают форум уже не в первый раз, рассказал он. Сегодня компанию наградят за новую разработку — изолированную закрепляемую лестницу длиной 9 м, на которой можно работать под напряжением.

Помимо этого, «Техношанс» привез в Казань целый ряд продуктов: указатели высокого напряжения, которые обеспечивают наибольшую безопасность для электромонтеров, изолирующие штампы, при помощи которых можно выполнять более 25 операций, специальные наборы инструментов для линии электропередачи, разные изделия для работы под напряжением.

Говоря о трендах энергетики в Беларуси, Игорь Козыревич рассказал: в стране развивается атомная энергетика. «С помощью «Росатома» построена первая белорусская атомная станция, где стоят два блока. Сейчас рассматривается вопрос об установке еще одного блока», — сообщил он.



Центр развития профессиональных компетенций Татарстана предложил пригласить на форум не только представителей бизнеса и госструктур, но и учащихся школ. Об этом сообщил его директор Эмиль Губайдуллин. «Мы будем привозить школьников в течение двух-трех дней в тестовом формате. Их ждут несколько локаций. Первое — это осмотр выставок, общение с компаниями, знакомство с отраслью», — поделился он.

Помимо этого, для ребят проведут профориентацию, по итогам которой каждый получит документ с индивидуальными рекомендациями.

— Также у нас представлена площадка с симуляторами беспилотников, где ребята учатся управлять ими, могут подержать в руках настоящие пульты. Беспилотники сегодня активно входят в нашу жизнь, я уверен, что в будущем они [будут востребованы] не только в военных, но и гражданских целях, — сообщил Эмиль Губайдуллин.

В другой локации школьники, надев очки виртуальной реальности, пробуют себя в различных компетенциях: кондитера, токаря, монтажника. «Рустам Нургалиевич [Минниханов] оценил подход и предложил постараться транслировать эту историю в дальнейшем на все выставки и форумы, которые здесь проходят», — добавил спикер.

Главной целью участия для АО КМПО стало продвижение своего нового продукта: газотурбинной энергетической установки, которая успешно эксплуатируется на предприятии уже порядка четырех лет. «Сразу после успешного запуска нам удалось заключить контракт на поставку трех энергоблоков для крупной нефтегазовой компании. Сегодня они запущены в эксплуатацию и отработали уже порядка 16 тыс. часов», — рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам АО КМПО Артем Шинкарев.



— Мы видим большую перспективу в энергетике, поэтому на этой выставке позиционируем себя как производителя энергетических установок. Централизованная генерация, как бы нам ни хотелось, на сегодня уже исчерпала свои возможности по экономической эффективности. Все больше компаний переходят на распределенную генерацию, — констатировал он.



— Мы привезли на выставку наш новый проект — газотурбинный двигатель радиального типа мощностью 2 мегаватта, — рассказал председатель совета директоров ООО ИНГК Игорь Турусов. — Он может являться приводом для турбогенератора, центробежного компрессора или насоса, который перекачивает нефть. Топливом для двигателя служит природный газ или попутный нефтяной газ. Он может работать даже на легкой нефти.

Для реализации проекта требуется организация серийного производства деталей, которые ранее не производились, подчеркнул он. Для этого нужен станочный парк, 3D-печать.

— Самый главный вопрос — это помощь. Мы бы хотели, чтобы она была доступная, не по тем ставкам, которые есть сегодня. Это первое. Второе — само оборудование, станочный парк. И помощь в организации дальнейшего развития производства, — поделился Игорь Турусов.



Традиционно в форуме принимает участие Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ).

— На этой выставке мы представляем конечный, завершающий этап создания водородной зарядной станции. Водород как энергоноситель — это очень перспективно. КАМАЗ произвел водоробус и карьерный самосвал на водороде, Зеленодольский судостроительный завод — катер на водороде. Естественно, им нужны водородные зарядные станции, которые могли бы снабжать их топливом, — сообщил проректор КГЭУ по науке и коммерциализации Игорь Ившин.

Опытный образец такой станции удалось создать университету. Его последний элемент — это газораздаточная колонка. Ее КГЭУ и демонстрировал участникам. В России такие колонки почти не выпускают, а зарубежные аналоги «очень и очень дорогие», объяснил Игорь Ившин. «В совокупности с зарядной станцией это будет законченный комплекс, который будет выдавать водород для потребителей. Этот образец практически на 75% создан из российских элементов, а вся станция — более чем на 70%», — рассказал он.

АО «ТГК-16» сегодня представило организацию бессточной схемы водопользования Казанской ТЭЦ-3. На текущий момент на ней используют технологии Советского Союза ориентировочно 1975-1980 годов. Физически они находятся на хорошем уровне, но морально эти нормы устарели лет 20 назад, уверен генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

— Наша задача — обеспечить детям и внукам нормальные экологические условия. В текущем состоянии все наши отходы попадают в отстойники. Потом, раз в пять-шесть лет, все это вычищается — в основном известь, соли — и захоранивается как IV-V класс опасности. Он не представляет опасности для окружающей среды. Но в любом случае там присутствуют соли, которые не особо полезны, образуются испарения в воздух при выпаривании. И всегда возможны протечки, — пояснил он.



Потому было принято решение переходить на новую систему очистки стоков, сообщил он.



— На текущий момент мы получили лицензии, сделали проектную переработку этого вопроса. Хотели начать реализацию в будущем году или через год, но сейчас это под вопросом. Очень высокие ставки в финансировании, а деньги мы используем в основном заемные. Поэтому вопрос о самой реализации, видимо, подвисает на один, два или три года, пока ситуация в экономике не станет более стабильной, — констатировал Эдуард Галеев.



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