Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +12 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 6–11 м/с, днем местами порывами 15–17 м/с. Утром ожидается порядка +7 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +7 до +12 градусов, в Казани — от +9 до +11 градусов.
Напомним, в Казани установлен новый первоапрельский температурный рекорд. В начале месяца воздух прогрелся до +15,9 градуса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.