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Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +12 градусов

07:00, 03.04.2025

Будет облачно с прояснениями

Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +12 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6–11 м/с, днем местами порывами 15–17 м/с. Утром ожидается порядка +7 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +7 до +12 градусов, в Казани — от +9 до +11 градусов.

Напомним, в Казани установлен новый первоапрельский температурный рекорд. В начале месяца воздух прогрелся до +15,9 градуса.

Галия Гарифуллина

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