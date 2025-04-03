Сегодня в Татарстане местами небольшой дождь и до +12 градусов

Будет облачно с прояснениями

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6–11 м/с, днем местами порывами 15–17 м/с. Утром ожидается порядка +7 градусов. Днем в Татарстане температура составит от +7 до +12 градусов, в Казани — от +9 до +11 градусов.

Напомним, в Казани установлен новый первоапрельский температурный рекорд. В начале месяца воздух прогрелся до +15,9 градуса.

Галия Гарифуллина