Башкирская неделя: сухой закон, «антикарантинная вечеринка» и генерал-герой Шаймуратов

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе Башкирия, как и вся Россия, переключилась на режим полной самоизоляции. В республике коронавирус распространился пока довольно умеренно, но есть настораживающие случаи — как с заразившим двух человек торговцем из Сибая. Помимо карантинных мер, глава РБ Радий Хабиров ввел ограничения на торговлю спиртным. Сухой закон власти республики объяснили ростом правонарушений на фоне долгих выходных, объявленных федеральным центром. Отдельной новостью стали бетонные блоки на мосту между Октябрьским (РБ) и Уруссу (РТ) — «Реальное время» разбиралось, кто из соседей решил отгородиться на фоне пандемии. Кроме того, на неделе был признан Героем России генерал Шаймуратов и стартовало банкротство компании-оператора давно не работающей башкирской сети супермаркетов «Матрица». Подробнее — в нашем обзоре.

Самоизоляция

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о введении в республике режима полной самоизоляции во вторник, 31 марта. При этом режим начал действовать с вечера. Ограничения традиционные для российских регионов: нельзя выходить на улицу без крайней необходимости, в порядке исключения разрешается ходить в магазины и аптеки, обращаться за медпомощью, выбрасывать мусор и гулять с собаками возле дома.



Позже этот режим был продлен до 12 апреля.

На 3 апреля в Башкирии насчитывалось 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19, еще 102 жителя республики могут быть инфицированы. Стоит отметить, что подцепивший инфекцию продавец мяса из Сибая, о котором мы упоминали ранее, заразил как минимум двоих человек. Его жертвами стали сотрудник Сбербанка, посещавший рынок, и принимавший анализы фельдшер.

На 3 апреля в Башкирии насчитывалось 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19, еще 102 жителя республики могут быть инфицированы. Фото glavarb.ru

Сухой закон

В понедельник «башлык» пригрозил инициировать новые ограничения на продажу алкоголя. Он заявил, что введет сухой закон для обеспечения порядка во время «выходной недели», подчеркнув, что такое решение будет принято, если в республике вырастет количество правонарушений. Эксперты усомнились в том, что глава республики может принять такое решение самостоятельно.



Однако ограничение было введено уже 1 апреля. В Башкирии запретили продавать спиртное с 18.00 до 10.00 утра следующего дня. Приобрести алкоголь нельзя ни в магазинах, ни в кафе, ни в ресторанах.



«Антикарантинная вечеринка»

Уфимский клуб Room, расположенный в Гостином дворе, прославился далеко за пределами Башкирии. Команда клуба решила провести «антикарантинную вечеринку», несмотря на запрет на развлекательные мероприятия, введенный еще на прошлой неделе.

Вечеринку прервали полицейские. Они заставили гостей писать объяснительные, а на директора клуба составили протокол. Среди посетителей обнаружилось 11 несовершеннолетних. Их родителям грозит штраф.



Вечеринку прервали полицейские. Они заставили гостей писать объяснительные, а на директора клуба составили протокол. Фото РЕН ТВ

Перекрытые границы

На фоне тотальной самоизоляции и других карантинных мер появилось сообщение о перекрытии границы между Башкирией и Татарстаном. В среду утром башкирский активист Радик Бахтиев сообщил, что татарстанские власти стали устанавливать бетонные блоки на выезде из Октябрьского.

В интернете соседи стали обвинять друг друга в желании отгородиться в тот момент, когда каждому необходима поддержка.

Как выяснилось, бетонные блоки действительно установили с татарстанской стороны. Однако администрация Ютазинского района РТ, ответственная за перекрытие, отрицает его связь с коронавирусом и карантинными мерами, объясняя свои действия необходимостью отремонтировать мост. Въезд из Башкирии в Татарстан при этом не закрыт, действует объезд через село Абсалямово.



Администрация Ютазинского района РТ объясняет свои действия необходимостью отремонтировать мост. Фото vk.com/zvezdagafuri

А вот глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился установить настоящие КПП на границе и с Башкирией, и с Татарстаном.



Первый штраф за нарушение карантина

Башкирия стала первопроходцем в новой реальности: в Уфе зафиксирован первый штраф за нарушение режима самоизоляции. В ночь на 2 апреля 33-летний мужчина попался правоохранителям в микрорайоне «Затон». Он объяснил свое пребывание на улице желанием перепарковать автомобиль. За нарушение режима он должен будет заплатить 15 тысяч рублей.



Хроники коронавируса

Радий Хабиров рассказал о главе сельского поселения, который скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу. Как и его супруга, которая работает врачом. «Башлык» подчеркнул, что с этим чиновником «однозначно надо расстаться».



Проблема с зарплатами врачей скорой помощи вновь актуальна в Уфе. Водители демской подстанции заявили, что не выйдут на работу с 1 апреля из-за долгов в размере 1,5 млн рублей.



Тем временем в республике выздоровела девочка, у которой диагностировали COVID-19. Ее выписали из больницы.



В республике выздоровела девочка, у которой диагностировали COVID-19. Ее выписали из больницы. Фото glavarb.ru

Шаймуратов-герой, пирамида на 600 млн и банкротство «Матрицы»

Президент России Владимир Путин наконец удостоил легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова звания Героя России. Глава государства подписал соответствующий документ.



В республике арестовали группу мошенников, подозреваемых в организации финансовой пирамиды. По предварительным данным, она обманула 4 тысячи вкладчиков на 600 млн рублей. Филиалы компании располагались в Уфе и других крупных городах Башкирии.



Через два года в Уфе удалось запустить начальную процедуру банкротства компании «Универсал-трейдинг», управлявшей сетью супермаркетов «Матрица». Первым кредитором, включенным в реестр, стала компания «М супермаркет», принадлежащая родственнице владельца «Матрицы» Тимура Гизатуллина — Светлане Антоновой.