В Башкирии ввели «сухой закон» по вечерам

В Башкирии ограничили продажу спиртного. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

Теперь алкоголь нельзя будет приобрести с 18.00 до 10.00.

«С сегодняшнего дня вводим запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны. Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем», — прокомментировал Хабиров у себя на странице, опубликовав указ и извинившись перед недовольными.

Ранее Радий Хабиров пригрозил ввести сухой закон как минимум до конца недели, если в регионе увеличится число правонарушений.

