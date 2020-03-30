Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, следует из документа.

Напомним, что «Реальное время» подробно разбирало биографию Шаймуратова в марте 2018 года. Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин перечислил ключевые моменты в жизни легендарного кавалериста.

