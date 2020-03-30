Попытка №3: введет ли Хабиров в Башкирии сухой закон в нерабочую неделю?

Запрет на продажу водки в Уфе: самостоятельная инициатива главы РБ или спланированная сцена с оглядкой на Москву и алкогольных лоббистов?

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкортостана глава республики Радий Хабиров пригрозил ввести сухой закон как минимум до конца недели, если в регионе увеличится число правонарушений. Эксперты сомневаются, что глава республики самостоятельно решится на такую инициативу. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Можно выпить или нельзя?

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров довольно необычно отреагировал на слова вице-премьера республики Ленары Ивановой о повышенном спросе на алкогольную продукцию в нерабочие дни. Он заявил, что его земляки могут выпить немного вина. Но тут же пригрозил ввести сухой закон.

— По поводу алкоголя. Если будем фиксировать рост общественных правонарушений, домашнего насилия, почувствуем пожары, я не остановлюсь, а объявлю сухой закон на территории республики. Пока необходимости не вижу, поскольку и людям с бокалом вина посидеть дома можно, если нерабочие дни. Но если кривая правонарушений пойдет вверх, то примем решение, — сказал Хабиров на оперативном совещании правительства, которое он проводит в начале недели.

Разумеется, такая инициатива руководителя республики была неоднозначно воспринята жителями, которым следует сидеть дома в ближайшие дни.

— Одной рукой пытаются запрещать продажу алкоголя, а другой рукой делают наоборот: Хабиров разрешил немного выпить, — удивляется сопредседатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин. — Если сами власти морально не готовы вести здоровый образ жизни, то что они ждут от населения, если не провели предварительную информационную подготовку?

Радий Хабиров довольно необычно отреагировал на слова вице-премьера республики Ленары Ивановой о повышенном спросе на алкогольную продукцию в нерабочие дни. Фото glavarb.ru

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, при этом за работниками должна сохраниться их зарплата. По мнению главы государства, длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса COVID-19 в России.

Сухой закон №3

Отметим, в случае введения это может быть не первым сухим законом в Башкирии. Ранее в республике уже вводились подобные ограничения.

Так, в апреле прошлого года Радий Хабиров предложил ввести запрет на продажу алкоголя на Сабантуях. Причем эту инициативу он озвучил на правительственной оперативке. Тогда он вспомнил свою молодость, когда после «праздника было поле бутылок пива». Он предложил ограничить продажу розничной торговли алкоголя по аналогии с запретом в такие праздники, как Последний звонок, День молодежи и День знаний. По его словам, со временем жители должны привыкнуть к безалкогольному празднованию «праздника плуга». И в дни проведения Сабантуя в городах и районах республики действительно не продавали (во всяком случае, открыто) алкоголь.

В октябре прошлого года, опять на понедельничной планерке, «башлык» выступил с идеей ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы. Он подчеркнул, что такая, хоть и не популярная мера показала свою результативность во время проведения Сабантуев. По его словам, в эти дни люди должны быть задействованы в спортивных и культурных мероприятиях.

Правда, позже выяснилось, что сухой закон должен действовать лишь 3 января: только в этот день в Башкирии вводился полный запрет на продажу спиртных напитков. Еще на три дня было введено ограничение по времени: с 4 по 6 января приобрести алкоголь можно было только с 10 до 14 часов. При этом ограничения не касались баров, кафе, ресторанов и разного рода «разливаек» в продуктовых магазинах.

— Перед новогодними праздниками власти Башкирии фактически готовили население к сухому закону, намекая, чтоб люди закупались водкой и шампанским впрок, — дал комментарий «Реальному времени» Марат Абдуллин. — И продажи алкоголя у некоторых компаний значительно выросли в республике.

Срежиссированный спектакль в башкирском правительстве



Эксперты уверены, что Хабиров самостоятельно на такой шаг не пойдет, если не будет на то согласия федерального центра. При этом политолог Дмитрий Михайличенко считает, что очередная хабировская инициатива не учитывает ту сложную ситуацию, в которую попали граждане. Кроме того, эта установка звучит «слишком директивно». И эта реакция на сообщение Ленары Ивановой, по мнению эксперта, была уже запланирована.

— Все обсуждения в рамках оперативок — это, скорее всего, запланированные акции, — говорит он. — Все, что сейчас озвучивают члены правительства, на мой взгляд, заранее согласовано.

По словам политолога, Хабиров повторяет то, что делает Москва и Подмосковье: он старается быстро копировать все, что делается там.

— Он старается сохранить башкирско-исламскую идентичность, — продолжает Михайличенко. — И сухой закон подходит к этому как нельзя кстати. Но здесь очевиден разрыв между де-юре и де-факто. Зачастую то, что объявляют власти, бывает юридически не подтверждено. Это способствует снижению авторитета власти. Законодательные основания для этой меры, на мой взгляд, сомнительны. Хабиров не имеет права вторгаться в личную жизнь: запрещать или рекомендовать выпить чуть-чуть вина. Как ответственный гражданин, об этом он может говорить, но не в такой тональности.

Наш собеседник считает, что глава РБ высказался некорректно, так как у людей разная реакция на изоляцию. Поэтому с таким вопросом следует подходить индивидуально, а власть должна обладать авторитетом.



— А в республике пытаются все решать директивно, что может вызвать ответную негативную реакцию, — отмечает он.

«Хабиров проверяет, как поведет себя алкогольное лобби»

Марат Абдуллин сомневается, что Хабирову удастся победить в этом вопросе алкогольное лобби, которое «за последние год-два в Башкирии усилилось, а их представители вошли в законодательный орган республики и другие ведомства».

— Эти лоббисты, например, препятствуют инициативе вице-спикера Госсобрания — Курултая РБ Рустама Ишмухаметова увеличить расстояние от общественных учреждений до пунктов продажи алкогольной продукции с 25 до 100 метров. Против него поднялась большая волна. А здесь, вероятно, Хабиров проверяет, как поведут себя эти лоббисты на его заявление, поэтому не сказал, что точно введет. Региональные власти не самостоятельны: если им из Москвы скажут ввести сухой закон по всей территории России, они введут. А сам Хабиров ввести не осмелится, поскольку местные лоббисты не позволят.

Марат Абдуллин сомневается, что Хабирову удастся победить алкогольное лобби. Фото gtrk.tv

По мнению общественника, попытки Хабирова бороться с пьянством на селе только за счет удара по нелегальной продаже алкоголя, самогоноварению не приносят ощутимых результатов. Что касается отчетов о снижении числа алкозависимых в регионе, то здесь он видит некоторое лукавство политтехнологов.

— С 2009 года, когда под влиянием Тихона Шевкунова была принята государственная антиалкогольная концепция, в стране идет снижение потребления алкоголя, в том числе за счет введения акцизов. Снижается и в Башкирии. При этом пиарщики главы республики, манипулируя цифрами, преподносят это как заслугу руководителя региона. Хотя о том, что Башкирия остается одним из лидеров по домашнему насилию, бытовым преступлениям на фоне пьянства, скромно умалчивают. На самом деле, резких изменений в этом направлении не происходит, — резюмирует Абдуллин.