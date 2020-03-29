В Башкирии задержали создателей финансовой пирамиды, ущерб составила 600 млн рублей

Полиция в Башкирии задержала членов преступного сообщества, которые создали финансовую пирамиду и обманули 4 тыс. вкладчиков на 600 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

По версии следствия, экс-глава потребительского кооператива вместе с сообщником принимал под проценты денежные вклады, при этом их организация не имела кредитной лицензии, а проценты платились за счет средств других участников. Далее злоумышленники не выплатили гражданам обещанных денег и присвоили их. Филиалы компании располагались в Уфе и других крупных городах Башкирии.

На данный момент подозреваемые заключены под стражу, сообщает МВД.

Ранее в Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу против 41-летнего экономиста из Донецка Дмитрия Русанова, который организовал финансовую пирамиду.

Источник : https://realnoevremya.ru