СМИ: в Уфе клуб несмотря на запрет провел «антикарантинную» вечеринку

В Уфе клуб Room в нарушение запрета провел «антикарантинную» вечеринку, которую пришлось прервать полицейским. Организаторам и участникам пришлось писать объяснительные, а владельцу клуба грозит крупный штраф.

Директор заведения заявил, что не делает ничего незаконного, передает телеканал «РЕН-ТВ».

Напомним, что в Башкирии, как и по всей стране, для борьбы с распространением коронавируса объявлены ограничения на работу развлекательных заведений. В ближайшие дни работа ночных клубов, кинотеатров и других учреждений приостановлена.