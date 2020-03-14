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В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на «антикарантинной» вечеринке

19:14, 14.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на «антикарантинной» вечеринке
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили в ночном клубе города на концерте.

Ранее СМИ сообщили, что в Уфе клуб Room в нарушение запрета провел «антикарантинную» вечеринку, которую пришлось прервать полицейским.

По данным МВД, волонтеры сообщили в полицию, что в одном из ночных клубов Уфы в Гостином дворе собралось большое количество людей. На месте сотрудники обнаружили проведение концерта, где принимало участие более 50 человек.

В результате в отдел полиции №9 города Уфы были доставлены 11 несовершеннолетних граждан, в отношении их родителей полицейские составили протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Происшествия Башкортостан
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