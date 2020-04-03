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Власти Удмуртии установят КПП на границах с Татарстаном и Башкирией

20:33, 03.04.2020
Власти Удмуртии установят КПП на границах с Татарстаном и Башкирией
Фото: realnoevremya.ru

На семи федеральных трассах в Удмуртии на границах с другими регионами установят контрольно-пропускные пункты.

Глава республики Александр Бречалов в видеообращении заявил, что КПП появятся на границах с Татарстаном, Башкирией, Пермским краем и Кировской областью. Также он подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений движения транспорта, выполняющего услуги по договорам предпринимательской деятельности.

Кроме того, в регионе ослабили режим самоизоляции — теперь допускаются прогулки с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории, индивидуальные пробежки, занятия скандинавской ходьбой и проведение индивидуальных открытых тренировок без спортинвентаря.

Ранее сообщалось, что мост на границе Татарстана и Башкирии откроют в середине апреля.

ОбществоИнфраструктура БашкортостанУдмуртияТатарстан
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