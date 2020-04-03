В Башкирии выздоровел ребенок, зараженный коронавирусом

В Башкирии несовершеннолетняя девочка, у которой диагностировали COVID-19, выздоровела и ее выписали домой, сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Александр Жеребцов.

«Еще один пациент с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция — выписан из больницы, выздоровела несовершеннолетняя девочка. Среди заболевших — жители Уфы, Дюртюли и Кумертау», — передает «РИА Новости» его слова.



Согласно последним данным, в Башкирии подтверждено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 из них выздоровел.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с поезда сняли вахтовика с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина контактировал с человеком, у которого подтвердился вирус.

