Башкирия перешла на режим полной самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров официально объявил о режиме полной самоизоляции. Он будет действовать с 20.00 для всех городов республики.

Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, обязаны находиться дома. Выходить можно, только если необходима экстренная медицинская помощь, за продуктами в магазин и при необходимости вынести мусор. Собачникам разрешено выгуливать питомцев не дальше 100 метров от дома.

Во время нахождения в общественных местах необходимо носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию. По возвращению домой необходимо снимать уличную одежду.

Во время действия режима улицы будут патрулироваться сотрудниками правоохранительных органов, народными дружинниками, социальными службами. Они будут предупреждать жителей о неукоснительном соблюдении режима. На нарушителей будут налагаться штрафы.

«Те, кто будет игнорировать эти требования, — будут оштрафованы в соответствии с поправками в КоАПП, ужесточающие наказание за нарушение карантина в ближайшие дни», — гласит сообщение Хабирова

Кроме этого прекращается автобусное сообщение с другими регионами, а внутри Башкортостана ограничивается количество рейсов.



Напомним, что Татарстан также перешел на режим полной самоизоляции.