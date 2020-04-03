Житель Уфы получил первый в России штраф за нарушение режима изоляции

В Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство, указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. 33-летний мужчина вышел на улицу в микрорайоне Затон для того, чтобы перепарковать машину.

Вечером 31 марта глава Башкирии Радий Хабиров объявил в регионе режим самоизоляции, ограничивающий свободное перемещение граждан.

Судья, опираясь на материалы отдела полиции №4, признала правонарушением то, что молодой человек находился «в общественном месте без справки от работодателя», а кроме того, передвигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Коммерсант».

Мужчина свою вину признал, но пояснил, что о режиме самоизоляции ничего не знал.