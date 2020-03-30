В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и неделю выходил на работу

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В Башкирии выявили главу сельского поселения, который скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров, потребовав, чтобы «ноги его не было в органах власти».

По словам Хабирова, чиновник вместе с женой выходили на работу. При этом супруга чиновника работает врачом и целую неделю принимала пациентов.

«Это бессовестное поведение по отношению к окружающим [...] С этим человеком однозначно надо расстаться, чтобы его ноги близко не было больше в органах государственной и муниципальной власти», — цитирует Хабирова ВГТРК.

Ранее в башкирском Сибае больной коронавирусом торговал мясом на рынке. Незадолго до этого он ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к работе.

