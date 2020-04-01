Кордон на границе Татарстана и Башкирии: кто от кого отгородился и почему?

Бетонные блоки на мосту

В среду утром башкирский активист Радик Бахтиев сообщил, что татарстанские власти стали устанавливать бетонные блоки на мосту через реку Ик, возле пгт Уруссу, на выезде из Октябрьского. По этому мосту как раз проходит граница между Татарстаном и Башкирией (местные жители рассказывают, что благодаря этому мосту дважды встречают Новый год, используя двухчасовую разницу во времени между республиками).

Он приложил видео, на котором видно, как некие рабочие монтируют на дороге бетонные блоки, мешающие проезду транспорта.

«Может, еще блокпосты поставите и дзоты возведете?» — написал Бахтиев в своем пространном посте.

Татарстанские телеграм-каналы, в том числе «Неудаща», настаивают, что мост относится к юрисдикции властей Октябрьского, а значит, «укрепления» возводит башкирская сторона.

Кто закрыл границу между республиками?

В управлении Роспотребнадзора по РБ прокомментировать ситуацию не смогли. В ведомстве пояснили, что перекрытием дорог не занимаются. В МВД Башкортостана корреспонденту «Реального времени» посоветовали обратиться в администрацию Ютазинского района.

В свою очередь, районные власти не видят причин для паники. Мост, по их словам, действительно огорожен. Но причиной, как объяснили «Реальному времени» в администрации района, стал вовсе не коронавирус, а то, что мост пора ремонтировать.

«В связи с многочисленными обращениями жителей пгт Уруссу по капитальному ремонту моста через реку Ик и проведенному техническому обследованию моста специальной организацией в 2016 г. — техническое состояние основных несущих конструкций моста оценивается как неудовлетворительное», — ответили в администрации Ютазинского района.

Муниципальные власти отмечают, что последняя зима была слишком теплой, трещины образовались в бетонном основании, металлические конструкции также подверглись коррозии. Поэтому было принято решение закрыть мост с помощью бетонных блоков.

Администрация подчеркнула, что дорога ремонтируется за счет средств татарстанского бюджета, а вот сам мост, действительно, находится в ведении башкирских властей и содержать его должны были соседи.

Въезд из Башкирии в Татарстан при этом не закрыт, действует объезд через село Абсалямово.

Ситуацию с мостом прокомментировал Александр Сидякин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан. Фото Максима Платонова

Сидякин: границ между двумя нашими братскими республиками не существует

Александр Сидякин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан, прокомментировал ситуацию с мостом:

«Я думаю, что никаких централизованных решений наши братья-татары в этом смысле не принимали. Президент сказал, что границ между регионами не существует, тем более между двумя нашими братскими республиками. Думаю, что это эксцесс исполнителей, которые просто перестарались и, может быть, как-то неверно истолковали какие-то сигналы.

Неделю назад я разговаривал с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, мы обговаривали вопрос совместного ремонта этого моста, поскольку им пользуются жители обеих республик. И было бы правильно его отремонтировать совместными усилиями. Мы нашли на эту тему компромисс и выработали решение. Сейчас нам надо вместе сосредоточиться на самоизоляции, чтобы оставаться дома и не заражать своих близких».



Евгений Калашников