В Уфе работники скорой отказываются выезжать, пока им не выплатят зарплату

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В Уфе водители демской подстанции скорой помощи заявили, что не выйдут на работу с 1 апреля, если им не выплатят долги по зарплате. По словам работников предприятия, долг перед 19 водителями составляет около 1,5 миллиона рублей.

Работники подстанции заявили, что им не выплачивают зарплату с прошлого года.

«За работу в мае, июне и июле мы не получили ни копейки. За другие последующие месяцы нам платили урывками. Потом — с августа по декабрь — мы получили деньги, а за те три месяца — нет. А потом вновь перестали платить», — передает издание слова водителя скорой.

Также люди жалуются, что ООО «Автотранском», которое должно выплачивать заработную плату, также не принимает новых сотрудников и не обслуживает машины скорой помощи, передает newsbash.ru.

«Вы знаете, когда нам меняли резину в последний раз элементарно? Если шину, не дай бог, проткнуть на дороге, то ее не меняли, просто отдавали залатать. Оборудования медицинские для машины также не покупали», — заявил работник.

Работники подстанции обещали возобновить работу после погашения долгов.

Ранее в Казани 65 фельдшеров города потребовали от начальства выплаты сверхурочных с 2016 года и компенсацию морального вреда — всего на сумму 27,1 млн рублей. Министерство здравоохранения РТ пообещало оплатить все сверхурочные часы фельдшерам скорой помощи.

