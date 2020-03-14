События недели: обнуление президентских сроков и режим «коронавирус» в Татарстане

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Уходящая неделя останется в истории благодаря «поправке Терешковой» и сдержанному согласию Владимира Путина с обнулением президентских сроков. Также запомнится россиянам и очередной кризис на сырьевых и финансовых рынках, вызванный срывом сделки ОПЕК+. Татарстан на фоне распространения коронавируса в Европе перешел на особый санитарно-эпидемиологический режим, ограничив проведение масштабных мероприятий. Тем временем эксперты рассказали, как власти столицы РТ могут бороться с транспортными проблемами, а архитекторы раскрыли подробности строительства элитного жилья на территории бывшего Казанского военного госпиталя.В пятницу ушел из жизни 39-летний бизнесмен и топ-менеджер Ирек Миннахметов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Политологи об обнулении

10 марта депутат Госдумы РФ и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова внесла на рассмотрение нижней палаты парламента предложение отсчитывать президентские сроки действующего президента РФ с момента принятия поправок в Конституцию. Это даст Владимиру Путину возможность участвовать в выборах главы государства еще два раза, «обнулив» те четыре срока, на протяжении которых он занимал (и занимает) эту должность.

«Реальное время» спросило у политологов, как они оценивают сложившуюся ситуацию. Кто-то из них уверен, что «поправка Терешковой» не будет использована, кто-то, напротив, считает, что Путин оставляет для себя такую возможность. Среди причин эксперты называют экономическую и политическую нестабильность в стране.





Госсовет Татарстана одобрил предложенные поправки в Конституцию. Фото tatarstan.ru

Госсовет Татарстана между тем одобрил предложенные поправки в Конституцию. За принятие поправок проголосовало большинство депутатов, семь народных избранников воздержались, один проголосовал против. Этим единственным оказался писатель Ркаил Зайдулла (Зайдуллин). Свое решение он объяснил несогласием с нашумевшей поправкой, в которой русский народ назван «государствообразующим».

Татарстан на особом режиме

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести в республике особый санитарно-эпидемиологический режим. Он продлится до 15 апреля. Минимум на месяц в РТ будут перенесены крупные спортивные мероприятия и культурные события. Ряд матчей УНИКСа, «Ак Барса» и «Рубина» пройдет без зрителей.

Глава республики отменил зарубежные поездки чиновников и рекомендовал сделать то же самое руководителям татарстанских предприятий. Возвращающиеся из-за границы должны будут добровольно отправиться на карантин. В двухнедельной самоизоляции уже находится министр экологии Татарстана Александр Шадриков.



Рустам Минниханов поручил ввести в республике особый санитарно-эпидемиологический режим. Он продлится до 15 апреля. Фото Максима Платонова

Казани грозит транспортный коллапс?

Пробки стали привычным явлением на всех въездах в Казань. Около 3 лет назад московский Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта уже предсказывал столице Татарстана транспортный коллапс из-за непроработанной сети маршрутов общественного транспорта.

Эксперты рассказали о своем видении ключевых проблем транспортной системы Казани и способах их решения.



Арест Наргизы Сибгатуллиной

Подозреваемая в нападении на собственных детей Наргиза Сибгатуллина была выписана из больницы, где находилась после попытки покончить с собой. В тот же день она предстала перед судом и была отправлена в СИЗО до 1 мая. Один из семилетних близнецов выжил, второй скончался от ножевых ранений в сердце.

Сибгатуллина просила поместить ее под домашний арест. Она объяснила это необходимостью «поправить здоровье и съездить на кладбище к ребенку». Однако следствие и гособвинение сошлись во мнении, что «казанская Медея» может представлять опасность для потерпевших и для себя самой.



Подозреваемая в нападении на собственных детей Наргиза Сибгатуллина была выписана из больницы после попытки покончить с собой. Фото Екатерины Аблаевой

Показания Зиганшина, Абдуллина и Агеева по делу «Татфондбанка»

На судебном процессе по уголовному делу о крахе «Татфондбанка» зачитали показания свидетелей, среди которых были глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, бывший руководитель Госжилфонда Талгат Абдуллин и предправления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Из показаний Зиганшина следует, что он знаком с экс-главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным более 20 лет. Доверившись ему, застройщик согласился поручиться за ряд компаний, связанных с ТФБ. Однако руководитель ПСО «Казань» настаивает, что его подписи на некоторых документах подделаны.



Абдуллин и Агеев описали обстоятельства сделки, по которой ГЖФ передал «Татфондбанку» 20,4% акций «Ак Барс» Банка стоимостью около 10 млрд рублей в качестве залога по кредитам мусинских компаний.



Расширение полномочий бизнес-омбудсмена

В Татарстане уполномоченный по правам предпринимателей получил статус помощника президента республики. Таким образом, полномочия Фарида Абдулганиева, занявшего этот пост, расширились.

Помимо защиты интересов предпринимателей, Абдулганиев будет курировать создание условий для малого бизнеса. Фото Максима Платонова

Помимо защиты интересов предпринимателей, он будет курировать создание условий для малого бизнеса, что должно увеличить инвестиционный потенциал республики. Кроме того, в зону его ответственности войдет деятельность по созданию коммерчески эффективных производств.



Челнинский «Электротранспорт» подал на банкротство

Челнинское МУП «Электротранспорт» направило в Арбитражный суд Татарстана заявление о признании себя банкротом. Сумма долга, указанная в иске, составляет 1,14 млрд рублей. Кроме того, банкротства предприятия потребовала и налоговая служба, обозначив требования в размере почти 27 млн рублей.

Эти иски поданы на фоне проблем с отзывом автобусов и долгов перед КАМАЗом почти на 900 млн рублей, что привело к крушению всей системы общественного транспорта автограда.



Элитный ЖК на территории бывшего госпиталя

На неделе были раскрыты подробности строительства нового элитного жилого комплекса на территории бывшего военного госпиталя. Руководитель архитектурного бюро «Аксиом» Олег Маклаков сообщил, что власти поддержали проект в обмен на обязательство отреставрировать исторические здания и госпитальный парк.

На территории бывшего военного госпиталя появится элитный жилой комплекс. Фото Максима Платонова

Предположительно, первые дома появятся здесь уже к концу 2021 года, они будут семиэтажными. В новом ЖК поселятся 300—400 человек.

«По меркам Казани это будет элитное жилье, хотя по-настоящему элитного жилья в городе, собственно, нет. Существует что-то среднее между бизнес-классом и элитным», — рассказал Маклаков.



Крупнейшие долги по налогам в Татарстане

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, какие компании Татарстана накопили самые большие долги перед налоговой службой. Всего в республике 4 477 компаний задолжали ФНС порядка 2 млрд рублей.

Первую строчку занимает АО «Нефтегазстрой», общий долг по налогам и обязательным платежам которого достиг 383,1 млн рублей. Далее следует АО «Судоходная компания «Татфлот» с долгом в 192,8 млн рублей. Замыкает тройку «лидеров» ООО «Нефтегазстрой-НК», задолжавшее налоговой 109,9 млн рублей.



Истоки нефтяного кризиса — 2020

Банкир и финансист Юрий Коптелов оценил финансовый кризис, вызванный резким падением цен на нефть, в своей колонке для «Реального времени». Он предположил, что российские власти имели политические и экономические причины для отказа от сделки с ОПЕК, что и вызвало обвал нефтяных котировок.

Юрий Коптелов предположил, что российские власти имели политические и экономические причины для отказа от сделки с ОПЕК, что и вызвало обвал нефтяных котировок. Фото Максима Платонова

НПЗ для сверхвязкой нефти

«Татнефть» решила построить завод по переработке сверхвязкой нефти еще 10 лет назад, однако пока у компании «не дошли руки» до этого проекта. Экономист Альберт Бикбов написал для «Реального времени» колонку о том, почему республике все-таки придется добывать и перерабатывать тяжелую нефть.

Скончался Ирек Миннахметов

В пятницу ушел из жизни 39-летний бизнесмен и топ-менеджер, бывший глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб. Правительство РТ в субботу почтило память Миннахметова минутой молчания. Церемония прощания с ним пройдет 15 марта в «Ак Барс Арене» с 9:00 до 11:30 (в 10:30 — траурный митинг).

