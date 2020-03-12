«Хотелось бы съездить на кладбище к ребенку»: домохозяйку-детоубийцу переселили из больницы в СИЗО

Наргиза Сибгатуллина просилась домой, чтобы залечить физические и душевные раны

Фото: Екатерина Аблаева

В Казани сегодня выписали из больницы Наргизу Сибгатуллину, которая подозревается в нападении на собственных сыновей — семилетних близнецов. Один из мальчиков выжил после кровавой расправы и теперь после лечения находится дома. Суд принял решение заключить его мать в СИЗО на время следствия. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Подозреваемую вылечили

34-летнюю Наргизу Сибгатуллину, которая подозревается в нападении с ножом на собственных детей, выписали из больницы. Она тоже пыталась покончить жизнь самоубийством. Женщину доставили в Ново-Савиновский районный суд Казани, чтобы определить для нее меру пресечения. Ее привезли значительно позже заявленного времени. Адвокат подозреваемой Булат Набиуллин пояснил опоздание тем, что не был предупрежден заранее о выписке подзащитной и о заседании суда.

Следователь 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Булат Шакирянов рассказал, что в городскую клиническую больницу №7 был направлен запрос о состоянии Сибгатуллиной, которая находилась на лечении с 1 по 12 марта.

— Согласно ответу из больницы, «состояние здоровья Сибгатуллиной позволяет участвовать в следственных и иных процессуальных действиях за пределами медучреждения». Сибгатуллина подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на двух и более лиц, в том числе малолетнего. От дачи показаний подозреваемая отказывалась, вину не признает. Вместе с тем на причастность Сибгатуллиной к совершению преступлений указывают собранные доказательства: показания потерпевшего супруга, свидетелей, которые первыми прибыли на место происшествия, сотрудников полиции, скорой, а также очевидца — ее малолетнего сына. Принимая во внимание то, что Сибгатуллина подозревается в особо тяжких преступлениях и, оказавшись на свободе, она может препятствовать следствию, угрожать свидетелям, скрыться от органов суда, следствие ходатайствует о заключении Сибгатуллиной под стражу на месяц и 18 суток, до 1 мая, — обратился к суду следователь.

Следствие ходатайствовало о заключении Сибгатуллиной под стражу на месяц и 18 суток, до 1 мая

На вопрос Набиуллина о судебно-психиатрической экспертизе Шакирянов ответил, что ее проведут в ближайшее время. Наргиза Сибгатуллина окончила Казанский педуниверситет и получила специальность финансового менеджера. Следователь заявил, что участковый и школьные учителя дали положительную характеристику подозреваемой. Женщина не состоит на учете ни у нарколога, ни у психиатра. Воспитанием детей занимались оба родителя.

Мать близнецов просилась домой

Сибгатуллина не согласилась с мерой пресечения.

— Хотелось бы находиться под домашним арестом, пока ведется следствие. Хотелось бы поправить здоровье и съездить на кладбище к ребенку, — дрогнул голос у матери близнецов.

На вопрос адвоката об эмоциональном здоровье она ответила:

— Я себя хорошо не чувствую. Достаточно болезненное ощущение в руке, там срастается сухожилие. Врач сказал, что это меня будет тревожить в ближайшее время. Эмоциональное состояние никак не оцениваю, его просто нет.

Следователь возразил на просьбу подозреваемой: поскольку выжившего сына Сибгатуллиной уже выписали из больницы, вместе находиться по адресу проживания семьи они не могут.

— У нас есть еще недвижимость, где я могу находиться. У меня есть родственники, к которым я могу обратиться. Возможность проживать не на одной территорией с семьей у меня есть, — заявила женщина.

Наргиза Сибгатуллина: «Хотелось бы находиться под домашним арестом, пока ведется следствие. Хотелось бы поправить здоровье и съездить на кладбище к ребенку»

Следователь возразил, заметив, что на это нет согласия от родственников.

— Могу находиться на своей территории одна, не у родственников, — настаивала Сибгатуллина.

Прокурор Ново-Савиновского района Эльвира Каримова тоже возразила против домашнего ареста: по ее мнению, подозреваемая может представлять опасность для потерпевших и для себя самой.

Суду сообщили, что в зале присутствует родная сестра подозреваемой, которая готова дать свое согласие на проживание Сибгатуллиной в случае избрания для нее в качестве меры пресечения домашнего ареста. Кроме того, родственница подозреваемой заявила, что муж ее сестры — тиран, издевался над женой, давил на детей, об этом все знали.

Адвокат Набиуллин не согласился с ходатайством следствия:

— Нет полного перечня официальной медицинской документации. Необходима выписка с рекомендациями дополнительного лечения для Сибгатуллиной. Хотелось бы отметить, она совершила попытку суицида. В данном случае сторона защиты считает необходимым проведение комплексной судебно-психиатрической экспертизы, и только потом возможно выбирать меру пресечения. Сибгатуллина была ограничена в своем праве на защиту, пока находилась в больнице. И о ходатайстве о мере пресечения я узнал только несколько часов назад. Следователь мог заблаговременно известить защиту. До обеда стоял вопрос только о дате выписки. Учитывая все эти обстоятельства, прошу отказать в аресте.

Следователь счел доводы защиты необоснованными. После 15-минутного перерыва в заседании судья Розалия Сылка объявила о решении заключить под стражу Наргизу Сибгатуллину до 1 мая.

Суду сообщили, что в зале присутствует родная сестра подозреваемой, которая готова дать свое согласие на проживание Сибгатуллиной в случае избрания для нее в качестве меры пресечения домашнего ареста

«Войнушка» с настоящим убийством

По данным источников «Реального времени», в больнице подозреваемая в убийстве Наргиза Сибгатуллина находилась под постоянным наблюдением бойцов Росгвардии — были опасения, что она вновь попробует покончить с собой. При этом признаков депрессии и глубокой печали по детям у женщины не наблюдалось. Говорят, она была уверена в том, что убила обоих сыновей, но даже не плакала.

С места преступления силовики изъяли пару окровавленных ножей. Предварительно установлено, что семилетние мальчишки затеяли дома «войнушку», бегали друг за другом и стреляли из игрушечных пистолетиков, в какой-то момент к ним подключилась мать, вооруженная ножом (либо ножами). Сначала догнала одного и нанесла три удара в спину, потом кинулась за другим, а он развернулся и получил два ножевых ранения прямо в сердце, рассказывают источники «Реального времени».

Потом женщина дважды ударила ножом и себя — в живот и в область легкого, перерезала вены на одной руке и в таком виде, лежа на полу, еще в сознании встретила мужа. Дверь мужчине открыл его истекающий кровью сын.

Прибывшие медики отправили выжившего ребенка в реанимацию ДРКБ, где диагностировали, что, несмотря на три глубоких ранения, внутренние органы не задеты. Определить тяжесть психологической травмы гораздо сложнее. Из больницы мальчика уже выписали.

Спасли врачи и Наргизу Сибгатуллину. Правда, переводить из реанимации в общую палату не стали, продержав до выписки в своеобразном карантине.

Расследование этой трагедии ведут сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. По одной из версий, родители пострадавших детей долгое время обсуждали развод, при этом муж был против — хотел сохранить семью ради детей, жена соглашалась, однако спустя какое-то время вопрос о разводе поднимался вновь. Он занимался бизнесом, она была домохозяйкой. Говорят, женщина больше всего боялась, что муж заберет у нее сыновей, а родственники накручивали ее — так и будет.

После 15-минутного перерыва в заседании судья объявила о решении заключить под стражу Наргизу Сибгатуллину до 1 мая

Соседи отрицают скандалы в семье

Напомним, что трагедия произошла в одном из домов на улице Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат выжил. Выживший мальчик на днях покинул больницу.



Инцидент стал большой неожиданностью для тех, кто знал пострадавших. Соседи в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отзывались о них как о приличной, обеспеченной семье, где мать большое внимание уделяла детям. О скандалах в семье не слышали, глава семейства много работал, а Наргиза Сибгатуллина была домохозяйкой и занималась детьми.