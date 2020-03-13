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Депутат Госсовета Татарстана объяснил «Медузе», почему проголосовал против поправок в Конституцию

20:37, 13.03.2020 2
Депутат Госсовета Татарстана объяснил «Медузе», почему проголосовал против поправок в Конституцию
Фото: gossov.tatarstan.ru

Депутат Государственного совета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Ркаил Зайдуллин объяснил «Медузе», почему проголосовал против поправок в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он сделал это из-за пункта о русском народе как государствообразующем.

«И на заседании я выступил с критикой этого. По этой поправке ведь не только у нас много споров, но и в других национальных республиках. Просто большинство депутатов — члены «единой» партии: в душе они могут быть против, но голосуют по дисциплине», — сказал он.

Парламентарий отметил, что никак не мог одобрить этот пункт — «тогда я бы пошел против себя».

«Фракция фракцией, а совесть-то собственная у меня есть. Перед сессией заседание фракции собиралось, члены фракции решили голосовать консолидированно, я воздержался — ведь я не состою в партии. Коллеги по фракции спокойно отнеслись — они знают, что я писатель, человек свободный, мои выступления принимают опять же спокойно, знают, что я говорю то, что думаю, делаю, что говорю. Давления на меня не было ни до, ни после голосования», — сообщил Зайдуллин.

Напомним, что вчера депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов одобрили поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным. За принятие поправок проголосовали большинство депутатов, семь депутатов воздержались, один проголосовал против.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:00
    Это что за депутат новый?
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  • Анонимно 21:09
    Молодец, надо иметь свою голову, а не как многие молча "одобрямс"
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  • Анонимно 21:27
    Государствообразующий это любой народ в РФ, который коренной. Правда это не всем понятно в РФ.
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