Депутат Госсовета Татарстана объяснил «Медузе», почему проголосовал против поправок в Конституцию

Депутат Государственного совета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Ркаил Зайдуллин объяснил «Медузе», почему проголосовал против поправок в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он сделал это из-за пункта о русском народе как государствообразующем.

«И на заседании я выступил с критикой этого. По этой поправке ведь не только у нас много споров, но и в других национальных республиках. Просто большинство депутатов — члены «единой» партии: в душе они могут быть против, но голосуют по дисциплине», — сказал он.

Парламентарий отметил, что никак не мог одобрить этот пункт — «тогда я бы пошел против себя».

«Фракция фракцией, а совесть-то собственная у меня есть. Перед сессией заседание фракции собиралось, члены фракции решили голосовать консолидированно, я воздержался — ведь я не состою в партии. Коллеги по фракции спокойно отнеслись — они знают, что я писатель, человек свободный, мои выступления принимают опять же спокойно, знают, что я говорю то, что думаю, делаю, что говорю. Давления на меня не было ни до, ни после голосования», — сообщил Зайдуллин.

Напомним, что вчера депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов одобрили поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным. За принятие поправок проголосовали большинство депутатов, семь депутатов воздержались, один проголосовал против.