Челнинский «Электротранспорт» признался в финансовой несостоятельности

Миллиардный долг «Электротранспорта»

Как стало известно «Реальному времени», МУП «Электротранспорт» направило в Арбитражный суд РТ иск о собственном банкротстве. Сумма долга, указанная в иске, составляет 1,14 млрд рублей.

Параллельно с этим банкротить «Электротранспорт» вознамерилась и Федеральная налоговая служба: ее иск поступил в тот же день. Сумма требований налоговиков составляет 26,82 млн рублей.

Напомним, что до недавнего времени «Электротранспорт» был крупнейшим перевозчиком в Набережных Челнах, в его ведении была большая часть городских маршрутов общественного транспорта. Ситуация изменилась после затяжного конфликта с КАМАЗом из-за лизинговых автобусов — автогигант обвинил город в невыплате лизинговых платежей и в дальнейшем через суд забрал у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости.

Как ранее сообщали «Реальному времени» в мэрии Набережных Челнов, «Электротранспорт» также отвечает за систему трамваев в городе. Каждые сутки трамваи перевозят 54 тысячи пассажиров.

Автогигант обвинил город в невыплате лизинговых платежей и в дальнейшем через суд забрал у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости. Фото kamaz.ru

Как формировался долг КАМАЗу

С 2017 года уже приняты судебные решения взыскать с «Электротранспорта» в общей сумме почти 900 млн рублей. Большую часть исков подавал КАМАЗ и его структуры — общие их требования тянут на 857 миллионов рублей.

В отношении предприятия открыты исполнительные производства на 11,25 млн рублей — преимущественно в связи с неуплатой налогов.

В декабре 2019 года и в конце февраля 2020-го в арбитраж уже поступало два иска о банкротстве «Электротранспорта» от индивидуальных предпринимателей. Но речь шла о намного меньших суммах долга — в 1,14 и 1,3 млн рублей, и одно из дел суд уже прекратил. А вот во второе вознамерилось вступить ООО «Автозапчасти КАМАЗ» и «утяжелить» его еще на 187 млн рублей. Суд пока не принял решения по ходатайству этого кредитора.

После того, как с улиц исчезли большие автобусы, их полностью заменили маршрутки от ООО «Пассажирские перевозки» депутата горсовета Челнов Николая Тятюшкина. Фото nabchelny.ru

Повлияет ли банкротство «Электротранспорта» на решение проблем транспорта в Челнах?

Ситуация с камазовскими автобусами привела к значительным затруднениям в транспортной системе Набережных Челнов. После того, как с улиц исчезли большие автобусы, их полностью заменили маршрутки от ООО «Пассажирские перевозки» депутата горсовета Челнов Николая Тятюшкина. Жители неоднократно жаловались на то, что в маршрутки невозможно влезть, а к их дверям выстраиваются очереди.

Вопрос транспорта в Челнах дошел до первых лиц республики — в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему в кратчайшие сроки. Мэр Челнов Наиль Магдеев пообещал решить транспортную проблему в городе уже к маю.

В конце февраля в Набережных Челнах начали тестировать автобусы большой вместимости трех видов — Lotos (которые собираются тут же, в автограде) минские МАЗы и ульяновские SIMAZ'ы. По итогам тестирования мэрия пообещала принять решение о том, какую модель будут использовать в транспортной системе города.

Наиль Магдеев пообещал решить транспортную проблему в городе уже к маю. Фото Максима Платонова

«Реальное время» направило в исполком Набережных Челнов запрос о том, не повлияет ли банкротство «Электротранспорта» на решение транспортного вопроса в Челнах, но к моменту публикации ответ еще не поступил.

Александр Артемьев