С оградой времен Александра I и барельефом Ленина: каким будет новый ЖК в центре Казани

Застройщика территории бывшего военного госпиталя элитным жильем обязали восстановить исторические объекты

Фото: Инна Серова

В Казани представили проект застройки территории бывшего военного госпиталя на Ершова. Какой жилой комплекс появится на участке площадью 1,5 га в центре столицы напротив «Корстона», рассказал известный архитектор, руководитель архитектурного бюро «Аксиом» Олег Маклаков. Условием получения разрешения на строительство 20 тысяч кв. м элитного по казанским меркам жилья стало обязательство реставрировать три старинных здания и восстановить госпитальный парк. Подробности проекта — в материале «Реального времени».

Элитное жилье по-казански



Казанское ООО «Факел» в конце февраля получило от исполкома города разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка по ул. Карла Маркса (среднеэтажная жилая застройка, хранение автотранспорта). Как рассказал Олег Маклаков, на территории в 1,5 га будет возведено несколько жилых зданий общей площадью 20 тыс. кв. м.

Стройка должна начаться в конце лета 2020 года, ориентировочный срок возведения первых жилых зданий — 12 месяцев, так что к концу 2021 года должны быть сданы первые дома. Маклаков дал понять, что застройщик намерен максимально использовать возможность окупить затраты на строительство жилого комплекса на земельном участке, кадастровая стоимость которого превышает 79,264 млн рублей.

— Здесь действует ограничение охранной зоны по высоте — 25 метров разрешенная высота, и мы всю ее используем, здания будут высотой 7 этажей, — сообщил он «Реальному времени». — Предусмотрена только подземная парковка, она рассчитана по заданию заказчика с запасом — на 350 машино-мест, по нормам на такой объем требуется 270.

В Казани представили проект застройки территории бывшего военного госпиталя на Ершова

На просьбу посмотреть на фасады будущего жилого комплекса Маклаков ответил отказом:

— Проектные решения существуют, но пока я не могу их показывать, потому что они не согласованы. Здания предполагается сделать в различной стилистике — не однотипные. Несколько корпусов будут соразмерны существующей сталинской застройке. По масштабу и характеру застройки мы привязываемся к соседнему району сталинских и хрущевских домов.

Архитектор также уточнил, что фасады зданий жилого комплекса будут нестандартными — никакого керамогранита, а «камень, штукатурка и кирпич — разные решения для разных корпусов». По словам Маклакова, процент застройки территории будущего жилкомплекса составляет около 30%. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами допускает коэффициент застройки, равный 0,4 (40%).

— По меркам Казани это будет элитное жилье, хотя по-настоящему элитного жилья в городе, собственно, нет. Существует что-то среднее между бизнес-классом и элитным, — заметил он.

Территория жилого комплекса будет приватной, доступ на нее планируется сделать ограниченным, уточнил также Олег Маклаков. Ближе к улице Чехова, по его словам, предполагается строительство детского сада.

Количество жителей будущего жилкомплекса Олег Маклаков предложил подсчитать журналистам самостоятельно

Парковка — с запасом, въезд-выезд — под вопросом

Количество жителей будущего жилкомплекса Олег Маклаков предложил подсчитать журналистам самостоятельно:

— Делите 20 тысяч квадратных метров на 50—60, это в среднем на одного человека.

Такой расчет подсказывает, что заехать в дома в престижном микрорайоне у Чеховского рынка смогут 350—400 человек. Учитывая, что у большинства жильцов подобных домов имеются автомобили, даже сверхнормативных машино-мест на подземной парковке им может не хватить. И еще эти 350—400 автомобилей создадут дополнительную нагрузку на окрестные подъездные пути и магистрали.

Маклаков заверил, что проблем с подъездом к жилкомплексу у собственников квартир возникнуть не должно, уточнив, что подъезд к нему будет осуществляться со стороны улицы Чехова, «а эта дорога не загружена», а второй выезд запроектирован с противоположной стороны — с улицы Курашова.

На уточняющий вопрос «Реального времени», как будет решаться проблема выезда, который по существующей там односторонней дороге возможен лишь в направлении улицы Достоевского, где уже сейчас в часы пик движение затруднено, он ответил, что будет проведен специальный транспортный расчет, и если он покажет перегруз дорог, то возникнет обременение в виде мер по изменению организации движения в рамках существующей дорожной сети.

— Существует также проект пешеходной связи жилкомлекса с другими объектами. В направлении улицы Курашова она невозможна. А в противоположном направлении планируется довести ее до Родионовского сада (рядом со зданием Родионовского института благородных девиц, — прим. ред.), а в будущем — до набережной Казанки.

По словам Олега Маклакова, это разрешение было выдано с условием, что застройщик обязуется реставрировать относящиеся к ансамблю Казанского гарнизонного госпиталя объекты культурного наследия регионального значения, находящиеся в госпитальном саду

«Восстановим все — от ограды времен Александра до арки с барельефом Ленина»

Ранее «Реальное время» писало, что ООО «Факел» получило разрешение исполкома Казани на застройку земельного участка на улице Карла Маркса. По словам Олега Маклакова, это разрешение было выдано с условием, что застройщик обязуется реставрировать относящиеся к ансамблю Казанского гарнизонного госпиталя объекты культурного наследия регионального значения, находящиеся в госпитальном саду. Заметим, что в качестве объекта культурного наследия госпиталь был зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации совсем недавно — в декабре 2017 года, спустя 5 лет после того, как Минобороны России расформировало Казанский военный госпиталь как медицинскую единицу.

По словам архитектора проекта, застройщик получил участок под застройку с обременением… в виде еще одного, соседнего участка, вдвое большего по площади — 3,41 га. Это госпитальный сад с тремя постройками — котельной и тремя корпусами, двумя каменными и одним деревянным. Как сообщил Маклаков, он обязуется сохранить и реставрировать объекты культурного наследия — четыре здания, с одного из которых начинался госпиталь (деревянный корпус №2 был построен в 1822 году одновременно с каменным 2-этажным корпусом №1, стоящим слева от основного здания госпиталя, если смотреть со стороны «Корстона»). Однако в постановлении исполкома за № 584 от 25 февраля 2020 г. никакие обременения не упомянуты.

Маклаков, в свою очередь, заверил «Реальное время», что все четыре здания будут «отреставрированы с использованием исторических материалов и технологий».

— Будет восстановлена и ограда госпитального парка, от которой сейчас сохранились лишь остатки, причем восстановлена вместе с центральной аркой, с барельефом Ленина на ней, это тоже часть истории, — уточнил он. — В результате будет сформирована полноценная улица, которая существовала изначально (сформировалась при строительстве госпиталя в 1822—1828 годах). Эта часть территории — госпитальный парк со строениями — в отличие от территории жилого комплекса, будет открыта для свободного посещения, и доступ к ней будет осуществляться по этой самой улице. Будет забор, а в нем — калитки и ворота, которые там когда-то существовали. Всю эту территорию мы хотим сделать пешеходной — общественной площадкой, наполнить общественными активностями. Ближе к скверу Ершова (улице Чехова, — прим. ред.) в отреставрированных зданиях будет размещаться общепит, а в остальных — какие-то коммерческие общественные функции. Также у нас были идеи отдать часть площади в них под музей госпиталя, под какие-то детские учреждения дополнительного образования, связанные, например, с биохимией.

Маклаков, в свою очередь, заверил «Реальное время», что все четыре здания будут «отреставрированы с использованием исторических материалов и технологий»

Сохранять старые здания планируется в первозданном виде — даже трубы котельной, которая не входит в число охраняемых государством объектов культурного наследия.

Максимально будет сохранен и госпитальный парк, пообещал архитектор:

— Сейчас проведена санитарная рубка деревьев, по пням видно, что убрали действительно гнилые деревья. Они падали — застройщик уже получил несколько исков от КФУ, так как деревья падали на машины.

На вопрос о сроках реставрации архитектор проекта смог сообщить лишь, что к ней приступят лишь по завершении коммерческого проекта — строительства жилого комплекса.

Скелеты здесь не ищут

Как рассказала «Реальному времени» археолог Светлана Чувара из ООО «Прикладная археология», которое работало над археологическим разделом проекта нового жилкомплекса, за ходом его строительства в постоянном режиме будут вести наблюдение археологи. На площадке будут присутствовать один или два специалиста, и при обнаружении каких-либо артефактов работы будут приостанавливаться для их изучения.

По ее словам, госпитальный сад изначально имел размеры 150 на 120 саженей — около 8,2 га.

— То есть территория, на которой будет вестись новое строительство, также относилась к госпитальному саду.

Она опровергла имеющие хождение среди казанцев легенды о массовых захоронениях на территории госпитального сада, но предположила, что на территории «возможны единичные погребения». И сказала, что найти в земле специалисты рассчитывают в первую очередь не истлевшие гробы и скелеты, а старинное медицинское оборудование и инструменты, остатки госпитальных зданий и сооружений, которые из-за малости своих размеров не попали на исторические планы, но представляют сегодня интерес для изучения. Кроме того, археологическое исследование культурных напластований позволит установить временные границы пожара, после которого заложенный при Петре I госпиталь пришлось отстраивать заново.

А наибольшую сложность для специалистов на этом объекте представляют, по ее словам, огромные объемы археологических работ.

Светлана Чувара опровергла имеющие хождение среди казанцев легенды о массовых захоронениях на территории госпитального сада, но предположила, что на территории «возможны единичные погребения»

Не меньше миллиарда от компании с «уставником» в 10 тысяч

На просьбу оценить масштаб затрат застройщика на реализацию проекта, его автор привел примерные цифры:

— Я не могу судить, в какую сумму все обойдется, — заметил Маклаков. — Но думаю, что не меньше миллиарда рублей, если учесть объемы строительства и реставрации.

Уточнить эту и другие известные только застройщику детали «Реальное время» попыталось в ООО «Факел», однако единственный обнаруженный корреспондентом в открытом доступе телефон этой компании оказался отключен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Факел», директором и единственным учредителем которого является Павел Горбунов, — это компания со среднесписочной численностью работников 3 человека и уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности этого микропредприятия является «вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом», в числе дополнительных видов деятельности строительство также не фигурирует.

По имеющейся в вышеупомянутом сервисе информации, счета компании в феврале 2020 года были заблокированы. Также в отношении нее имеется незавершенное исполнительное производство на сумму свыше 267 тыс. рублей.

Компания существует с 2007 года, однако в источнике нет данных о ее деятельности после 2015 года. А на конец 2015-го информация о продажах и прибыли отсутствует, имеются лишь сведения о 9,697 млн рублей основных средств и 58,926 млн дебиторской задолженности в активе и 78,708 млн кредиторской задолженности. Из поступлений на 2015 год имело место поступление 2 тыс. рублей — денежный вклад собственника.

В 2018 году ООО «Факел» выступало ответчиком в семи арбитражных делах, самая крупная задолженность у него образовалась перед Казгорисполкомом по арендной плате за предоставленный в 2015 году земельный участок площадью 1,09 га на улице Дубравной — в общей сложности на 540,5 тыс. рублей. Спор по этому делу продолжается.