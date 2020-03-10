«Путин свой отдых откладывает на потом»: что думают политологи об идее обнуления президентского срока

Шесть политологов — шесть разных мнений

Сегодня Валентина Терешкова на заседании Госдумы предложила убрать из Конституции ограничение на количество президентских сроков или обнулить сроки действующего президента после того, как будут окончательно внесены поправки в Основной закон страны. «Реальное время» выясняет, с чем это связывают политологи и что они думают о том, ждет ли нас в ближайшем будущем еще несколько сроков Путина подряд.

«Он убежден в своей уникальности, считает себя лучшим российским лидером за последние 200 лет»

Политтехнолог Константин Калачев считает, что Путин необязательно пойдет на новые выборы, но и оставлять страну в кризисе себе не позволит:

— Обнуление сроков дает президенту новые возможности, но вовсе не означает, что он автоматически идет на выборы. За ним остается право решать, и он будет делать это в зависимости от ситуации в стране, внешнеполитической ситуации, внешнеэкономических факторов, от своего собственного желания, состояния здоровья.

Но понятно, что оставлять страну в условиях кризиса означает перечеркнуть все свои прежние усилия по тому, чтобы войти в историю. Как можно завершить начатое? Только отдав страну на подъеме преемнику. И очевидно, что Путин не хочет раньше времени превращаться в уходящего президента. Это бы ослабило его позиции — и внутри страны, и за рубежом в большой геополитической игре. И мы прекрасно должны понимать, что для Путина новая Конституция будет играть роль политического завещания. Впоследствии она должна ассоциироваться именно с ним.

По мнению патриотов, Путин вернул России величие и суверенитет, и это как раз отражает новая Конституция. Его главный капитал — не только то, что он сделал, но и его огромная популярность среди населения. Если он будет демонстрировать, что он не отвечает на запрос своих сторонников, его популярность сойдет на нет. При этом есть запрос элит и большой части населения на то, чтобы он оставался президентом пожизненно.

Таким образом, с одной стороны, Конституция — это политическое завещание, а с другой — завещание пишется при жизни. Умирать никто пока не собирается. Путину нужно закрепить то, что уже удалось сделать. Поэтому очень важно еще и то, что же будет дальше с российской экономикой. А на этот вопрос сейчас никто ответа не даст. Никто ведь не ожидал вчерашнего шока. И дальше множество факторов повлияют на его решение, но все будет зависеть от того, сможет ли он сказать себе, что он добился именно того, чего хотел. Вариант для себя он оставил.

Для меня это не было неожиданностью по одной простой причине: я думаю, что он, может быть, и хотел бы уйти, но пока считает, что не время. Вокруг новые проблемы, новые вызовы, новые угрозы. Сейчас это борьба на нефтяных рынках с саудовцами. Поэтому Путин свой отдых откладывает на потом. По моему мнению, он предполагает, что не будет пожизненно президентом. Но каждый раз ситуация не позволяет ему отойти от дел. Он ведь убежден в своей уникальности, считает себя лучшим российским лидером за последние 200 лет, и ему нравится, когда эту убежденность разделяют другие.

«Никакого пятого и шестого срока точно не будет, даже этот не будет до конца доведен»

Историк, политолог и публицист Валерий Соловей считает, что президентство Владимира Путина все-таки кончится быстрее, чем мы думаем:

— Никакой цены предложение об обнулении президентского срока не имеет. Это не будет реализовано, это невозможно в силу объективных ограничений. Все это говорится и делается для того, чтобы показать, что ситуация под контролем. То есть никакого пятого и шестого срока точно не будет, даже этот не будет до конца доведен. Причина этому — судьба, которая неумолима, личные непреодолимые обстоятельства, хотя новой кандидатуры пока нет.

«Крайне маловероятно, что Конституционный суд откажет»

Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, считает, что Конституционный суд позволит обнулить президентские сроки, но дальнейшее президентство Путина — не единственный вариант, который может реализоваться:

— Пока мы видим, что создана возможность выдвижения Путина на следующий срок. Вернее, даже возможность возможности: ведь еще нет ни результатов всенародного голосования, ни решения Конституционного суда. Но крайне маловероятно, что КС откажет, и думаю, маловероятно отрицательное решение участников голосования. Думаю, большинство проголосуют за изменения в Конституцию. Соответственно, Путин может использовать эту возможность, а может не использовать. Впереди четыре года, это много от чего зависит. Это не стало большой неожиданностью в среде специалистов: такое решение было одним из вариантов, который назывался среди прочих. Но даже сейчас все это не означает, что перед нами единственный вариант.

«Всё это — попытка стабилизировать политическую систему в условиях неприятных для экономики событий»

Андрей Большаков, доктор политических наук, считает, что сегодняшние политические заявления — прямое отражение нестабильности на сырьевых и финансовых рынках и что они направлены на стабилизацию настроений в обществе.

— Во-первых, мне кажется, основной фактор, который всем этим движет, — финансовая нестабильность и беспокойство. Сорванные переговоры с ОПЕК повлекли резкое падение цены на нефть и обрушение нашей валюты. Так что сегодня мы видим политическое отражение того, что творится в экономике. Ведь есть линия стабилизация положения, и согласно этой линии мы с вами спокойно должны дожить до 22 апреля и проголосовать так, как надеется президент (а мы так проголосуем: об этом говорят данные всех социологических опросов). Но в нынешней ситуации все начинают нервничать, и поэтому возникают неожиданные политические процессы. Раскололась ведь сегодня даже думская оппозиция: «Справедливая Россия» и ЛДПР были готовы переизбираться, а вот Зюганов выступил резко против.

Из этого же теста, думаю, сделано то же выступление Терешковой. Это ведь не в первый раз прозвучало: необходимость обнуления уже озвучивал Клишас. И посмотрите на реакцию президента: он твердо сказал, что Думу переизбирать не нужно, да и обнуление особо не поддержал — сослался на Конституционный суд. Думаю, что всё это — попытка стабилизировать политическую систему в условиях неприятных для экономики событий. В политике мы видим отражение того, что происходит в экономике. Сейчас президент пытается сыграть на опережение.

Что будет дальше — пока непонятно. Пока мы можем только констатировать, что политический процесс сейчас достаточно нескучный.

«Система оказалась такова, что уход Путина просто оказался невозможным»

Борис Межуев, политолог, экс-редактор «Агентства политических новостей» и «Русского журнала», доцент философского факультета МГУ, считает, что коррективы в политический процесс пришлось вносить прямо на бегу, серьезно изменив изначальный сценарий. По его мнению, оказалось, что других вариантов, кроме Путина, в современной России не оказалось:



— Не был посвящен в этот процесс, но мне кажется, изначально был другой сценарий. Ощущение, что что-то переиграно. Появление темы Госсовета и ослабления президентского потенциала, который изначально предполагался, все-таки имело другой сценарий. Мне кажется, живой политический процесс внес свои реальные ограничения в происходящее. Видимо, то, что задумано на бумаге, в головах оказалось не совсем готовым к воплощению. Возможно, причина этому — клановость режима в России.

Мне кажется, система оказалась такова, что уход Путина просто оказался невозможным. Дело не в его властолюбии, желании править вечно. Дело в том, что система не терпит другого арбитра, другого этот режим не может потерпеть. И практически нет никакого другого варианта: есть один человек, его уважают, видят в нем лидера. Какой-то другой человек не может прийти — неважно кто, пусть он самый замечательный.

Я понимал это с самого начала, и мне казался не очень реальным вариант ухода Путина. Честно говоря, я ждал, что произойдет усиление полномочий парламента. Надеюсь, может быть, до этого дорастем в результате происходящих событий, хотя ничто этого не предвещает, и тема сильной президентской власти понимается как «президент контролирует все».

Правда, в условиях долгого, фактически пожизненного президентства Владимира Владимировича, может быть, эта тема мощного парламента уйдет. Трудно представить, как ситуация будет разрешена. Ясно, что сейчас резко поднимутся практически все протестные силы. Думаю, весна будет бурной. Плюс еще экономический обвал: все происходит в условиях страха людей за свое будущее. Это весьма неблагоприятное время для проведения подобного рода конституционных экспериментов. Сомневаюсь, что Конституционный суд что-то решит. Но мы уже видим, какие-то силы сплачиваются в Москве. Предполагаю, страну будет серьезно трясти в ближайшее время, многое произойдет такого, чего бы не хотелось.

«Мы впервые поняли, что Кремль больше не един»

Илья Гращенков, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП), считает, что в России возможно «итальянское президентство» — с урезанными полномочиями лидера:

— Сегодняшний день — переломный для российской политики. Мы впервые поняли, что Кремль больше не един. Те группы, которые изначально боролись за власть после Путина, условные «сислибы» и «силовики», наконец перешли к открытым выступлениям. Демарш Госдумы в отношении поправок, попытка навязать Путину сценарий «досрочки» в ГД в обмен на лояльность — провалился, равно как и ранее попытка протащить сценарий Госсовета.

Путин продолжает сами формировать ткань своей политики, но при этом вынужден защищаться от пока еще робких атак. При этом все хитрости призывают решить одну простую задачу — выиграть выборы в Госдуму при падающем рейтинге «Единой России», а также оставить Путину маневр на переизбрание президентом на новый срок. Возможно, что он и откажется от этого лага, но руки у него должны быть развязаны. Ясно, что он пожизненно останется в российской политике, но вот в каком статусе?

Президентство — это гарантированный вариант, в отличие от абстрактного Госсовета или поста в Совфеде и т.д. Однако президентские функции чересчур обременительны для Путина, поэтому не исключен вариант «итальянского президентства», с урезанием части полномочий (оперативного управления) и расширения стратегических функций. В целом, можно подвести итог — мы мало знаем о планах Путина на его Систему. Все проходит в режиме спецоперации, но что важно, сегодня мы увидели, что к ней подключаются и другие агенты, игроки из «кремлевских башен» начинают выходить на поле, так что политизация нарастает стремительно.