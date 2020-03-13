Рустам Минниханов ввел в Татарстане особый санитарно-эпидемиологический режим

Фото: Максим Платонов

Пустые спортивные трибуны, перенос концертов

По поручению Рустама Минниханова в Татарстане вводится особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.

Это значит, что «до более благополучной ситуации» перенесут международные спортивные мероприятия и культурные события. Сложнее с гастрольными турами: их график утверждается за много месяцев, поэтому в Татарстане гастроли пока не отменяют, но при этом организатор должен будет строго соблюдать требования безопасности людей и «лично нести ответственность за здоровье зрителей». «Реальному времени» пока не удалось выяснить, какие конкретно требования входят в этот список.

В компании «Небо Рекордс», организующая тур группы Lindemann, сообщили «Реальному времени», что пока не было никаких указаний об отмене концерта в Казани (в отличие, к примеру, от Москвы, где концерт уже точно отменяется). Более подробная информация по этому вопросу будет в понедельник.

Спортивные матчи будут проходить при пустых трибунах. Без болельщиков пройдут матчи баскетбольного «УНИКСа», «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», домашние матчи «Рубина».

Отмена загранкомандировок и карантин министра Шадрикова

Все зарубежные командировки чиновников Минниханов отменяет и рекомендует сделать то же самое руководителям предприятий республики.

Если же без командировки не обойтись, возвращающийся сотрудник должен будет пройти двухнедельный карантин. Прецедент уже есть, причем на высоком уровне: министр экологии Татарстана Александр Шадриков вернулся из Германии, где был в рабочей командировке, и сейчас сидит дома в карантине.

Всех жителей республики просят воздержаться от загранпоездок. Тех, кто возвращается из стран, где выявлен и распространен коронавирус, просят звонить на горячую линию. При этом горячая линия не срабатывает для тех людей, кто за границей не был, но чувствует недомогание и хочет провериться на коронавирус: им рекомендовано звонить в районную поликлинику и ждать дальнейших инструкций. Идти туда с кашлем и температурой не стоит, чтобы не распространить инфекцию, если вдруг она будет зарегистрирована.

А еще в городе начали обрабатывать дезинфицирующими растворами салоны городских автобусов, трамваев и троллейбусов.

Находчивость уральцев и московский карантин

Раньше всех режим повышенной готовности объявили в Москве. Поскольку столица — крупнейший транспортный хаб, то здесь уже неделю действуют жесткие правила. Например, прибывшим из стран с коронавирусом запрещено выходить из дома две недели. Под пристальное наблюдение медиков попадают и лица, предположительно контактировавшие с теми, у кого зарегистрировано заболевание.



Запрет на проведение крупных мероприятий действует и в других городах России. Но организаторы выкручиваются как могут. Например, екатеринбуржский ФК «Урал» изящно вышел из положения с ограничением на сбор большого количества людей в одном месте. В городе действует ограничение в 5 000 человек. Билеты на домашний матч 21 марта (кстати, он с «Рубином») продавать прекратили, но к этому моменту их уже было продано 4 700. Поскольку это на целых 300 человек меньше, чем 5 000, то формально мероприятие не запрещается. Поэтому те, кто успели купить билеты вовремя, на матч, видимо, попадут, если власти не пойдут на дальнейшее ужесточение режима. Как допускает представитель клуба, на матч пустят еще и владельцев абонементов на матчи. В сумме получится как раз около 5 тысяч. Скорее всего, их посадят на одну трибуну, а не строго по местам, как предположил представитель клуба. Гостевой сектор закроют, и в Екатеринбурге просят казанских болельщиков с пониманием отнестись к проблеме.

Людмила Губаева