«Не боялся экспериментировать и умел ставить масштабные цели»

Ирек Джаудатович, Татарстану вас будет не хватать…

Фото: Максим Платонов

Накануне ушел из жизни Ирек Миннахметов — 39-летний эффективный менеджер (без кавычек), бизнесмен и спортсмен, выходец из уважаемой семьи, корни которой — в известном даже за пределами Татарстана селе Мингер Сабинского района. Миннахметов за свою короткую жизнь успел реализовать сразу несколько больших проектов на благо республики, подходя к делу с неизменными добросовестностью и скрупулезностью и одновременно размахом. Тем неожиданнее и горше его уход в столь молодом возрасте. «Реальное время» вспоминает, каким был и что сделал Ирек Джаудатович Миннахметов.

Из уважаемой в республике семьи



Фамилия Миннахметовых хорошо известна в Татарстане благодаря прежде всего старшему члену этой семьи — Джаудату Мидхатовичу, который уже на протяжении 21 года возглавляет Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан. Ирек был его старшим сыном, которого он постепенно вводил в семейный бизнес. Так, в 2001 году Миннахметовыми была создана крупная фармацевтическая сеть «Казанские аптеки». Чуть позже было зарегистрировано ООО «Чингисхан», которое занималось и занимается арендой недвижимости, торговлей и управлением имуществом — Ирек возглавлял его до 2010 года. Тогда, 10 лет назад, он пришел в АО «Татспиртпром» на должность заместителя генерального директора.

С этим предприятием связаны наиболее громкие успехи менеджера, означавшие в данном случае и успехи республики. Ирек Джаудатович возглавил его в 2015 году, как раз в год основания «Реального времени», и все вехи постоянно обновляющегося АО прошли у нас перед глазами и были так или иначе нами освещены.

10 лет назад Ирек Миннахметов пришел в АО «Татспиртпром» на должность заместителя генерального директора. Фото Максима Платонова

Поднятый ТСП

Но между двумя пришествиями в алкогольный флагман (не Татарстана — России) Миннахметов успел порулить государственными СМИ и информационной политикой региона, став в 2012 году руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. 2,5-летнее пребывание на руководящей государственной должности подогревало слухи о Миннахметове как о возможном преемнике Рустама Минниханова на посту президента Татарстана, однако публично ни тот, ни другой это не комментировали — видимо, давая понять, что версия представляет собой досужий вымысел. К медиа Миннахметов до этого имел очень опосредованное отношение (в частности, владел одной из городских типографий), и редакторы госСМИ поначалу с недоумением восприняли замену влиятельного Марата Муратова на выходца из алкогольной промышленности и бизнесмена до мозга костей. Зато потом в один голос отмечали такие черты молодого начальника, как адекватность, способность погружаться в тему и схватывать на лету.

Впрочем, после «Татмедиа» у Миннахметова была еще более медийная должность — учитывая размах предпринятой им экспансии «Татспиртпрома», на который он вернулся уже в качестве первого лица. И гораздо большая ответственность: еще при Гиоргии Куприянове ТСП вышел на второе после «Татнефти» место по объему налогов, перечисляемых в бюджет Татарстана.

И уже по итогам 2015 года компания стала крупнейшим производителем алкоголя в стране, доля ее продукции на федеральном рынке еще через год составила 17%. Продажи за пределами республики были в два раза выше «внутренних» — а ведь в конце 2000-х последние составляли 98 процентов.

По итогам 2015 года ТСП стал крупнейшим производителем алкоголя в стране, доля его продукции на федеральном рынке еще через год составила 17%. Фото Максима Платонова

Правда, с 2017 года, после того как акцизы на крепкий алкоголь «перешли» в федеральный бюджет, курс ТСП изменился. Компания добровольно отказалась от роли лидера по валу, прекратила контрактный розлив и нацелилась на развитие пивного направления. Серьезно вложившись в него, ТСП подрастерял динамику, но, тем не менее, по итогам 2019 года ключевые показатели были неплохие: выручка составила 48 млрд рублей (рост — 20%), прибыль — 400 с лишним млн рублей, перечислено налогов — 22 млрд.

«Его инициативность и сильный дух, которые характеризуют весь татарстанский народ»

Как и везде, в ТСП Ирек Джаудатович оставил совсем не стыдное наследство. Сами его бывшие коллеги так высказались об этом: «Ирек Джаудатович сумел вывести компанию на федеральный уровень. Коллеги из компании характеризовали Ирека Джаудатовича как целеустремленного и креативного руководителя, который не боялся экспериментировать и умел ставить масштабные цели перед сотрудниками. Эти качества, а также трепетное отношению к имиджу Татарстана, внимание к качеству продукции, выпускаемой в республике, позволили ему достичь 100-процентной представленности «Татспиртпрома» во всех российских регионах. Настоящий сын своей республики, Ирек Джаудатович мечтал о том, что продукция Татарстана будет признана на международном уровне. Татарстанскому бизнесу будет не хватать ярких идей Ирека Джаудатовича, его инициативности и сильного духа, который характеризует весь татарстанский народ». Совсем не тривиальные слова о бывшем руководителе.

Таким же увлекающимся и «горящим» Ирек Миннахметов был и в других своих ролях — отца (у него остались сын и дочь) и спортсмена. Вместе с младшим братом Радиком он серьезно увлекался автоспортом (вот тут влияние Минниханова очевидно), был двукратным чемпионом России. А с 2016 года возглавлял Федерацию пейнтбола Татарстана, запомнившись на этой позиции прежде всего созданием Центра пейнтбола РТ на Казанском ипподроме.

Ирек Миннахметов серьезно увлекался автоспортом, был двукратным чемпионом России. Фото raf-rcrs.ru

Ирек Джаудатович многое сделал для республики. И республика не раз еще с благодарностью вспомнит бизнесмена, руководителя, благотворителя с крепким миннахметовским рукопожатием.

Прощание с ним состоится 15 марта в «Ак Барс Арене» с 9:00 до 11:30 (в 10:30 — траурный митинг).