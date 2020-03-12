Госсовет Татарстана поддержал поправки в Конституцию

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана большинством голосов поддержали поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

За принятие поправок проголосовали большинство депутатов, 7 депутатов воздержались, 1 проголосовал против, передает корреспондент «Реального времени» с заседания республиканского парламента.

В поддержку поправок на заседании Госсовета также высказались президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Кроме того, на заседании было предложено обратиться к Путину о внесении в Конституцию поправок, гарантирующих сохранение родных языков.

