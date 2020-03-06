Как в Татарстане пройдет голосование по поправкам в Конституцию России

22 апреля жителей республики пригласят на 2 762 избирательных участка

Фото: Максим Платонов

Менее чем через 50 дней, 22 апреля, в России пройдет голосование по пакету поправок в Конституцию России. 10 марта их во втором чтении рассмотрит Госдума. Центральная избирательная комиссия распределила 14,8 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на проведение общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию. О том, как может быть организовано голосование в Татарстане и почему оценить предложат не отдельные изменения, а только весь пакет целиком, — в материале «Реального времени».

ЦИК РТ: все будет по Порядку



Всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию — беспрецедентное событие для России, поэтому пока не ясно, как именно оно будет организовано.

В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 14 февраля, организация подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, при участии избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальных и участковых избирательных комиссий, возложена на ЦИК.



Фото Олега Тихонова

— Нормативным актом, регламентирующим процедуру общероссийского голосования, будет Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, — уточнили в ЦИК. — В настоящий момент проект Порядка проходит широкое обсуждение и, очевидно, будет принят в ближайшее время. Согласно проекту Порядка, голосование будет проходить на обычных избирательных участках (у нас в республике 2 762 избирательных участка). Предусмотрено, что дополнительно избирательные участки могут быть образованы в местах временного пребывания избирателей (больницы, санатории, железнодорожные вокзалы, аэропорты).

В ЦИК уточнили: на последних выборах на территории республики образовывалось 49 участков в местах временного пребывания (из них 43 в больницах, 4 — в СИЗО, 1 — на ж/д, 1 — в аэропорту). Избиратели будут иметь возможность проголосовать вне помещения, в течение трех дней до дня голосования, а также, используя механизм «Мобильный избиратель», по месту фактического нахождения. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

«Это совещательная процедура»

— Я в качестве председателя татарстанского избиркома провел в общей сложности 12 избирательных кампаний и не думаю, что голосование по изменениям в Конституцию будет с технической точки зрения сильно от них отличаться, — рассказал «Реальному времени» экс-председатель ЦИК РТ Анатолий Фомин. — Бюллетень будет один, вопрос в нем будет всего один — о согласии или несогласии с изменениями. В Татарстане еще в период моей работы в должности было свыше 2 800 избирательных участков и более 60 территориальных избирательных комиссий, отсюда можно представить, какая организационная работа предстоит. За основу будет взята процедура голосования на выборах президента России.

По мнению Фомина, это будет новая для России процедура — не референдум и не выборы:

— Голосование — это больше совещательная процедура, с помощью которой выясняют — одобряет или не одобряет народ вносимые изменения.

— Итоги опроса и показатели явки будут полностью соответствовать кремлевской установке, — высказал свое мнение на этот счет политолог и политтехнолог Аббас Галлямов. — Независимое наблюдение запрещено, применение традиционных механизмов фальсификаций — досрочного и надомного голосования — облегчено. Можно не сомневаться, что административный ресурс свою задачу выполнит — сколько людей надо, столько и нагонит, а то, что не нагонит, — то нарисует.

Взгляд «изнутри»

О том, как предположительно будет выглядеть бюллетень для голосования о поправках в Конституцию и в каком порядке будут эти поправки приниматься «Реальному времени» рассказал заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Евгений Султанов:

— Голосование пройдет после того, как закон о поправках пройдет все стадии голосования и будет подписан российским президентом. А голосование определит судьбу этого акта. В бюллетене, я думаю, будет только один вопрос — поддерживаете вы или не поддерживаете поправки. И если большинство их не поддержит, то в силу они не вступят.

Евгений Султанов считает, что это правильно — голосовать по каждой поправке означает инициировать дискуссию. Кроме того, напомнил он, именно так — целиком, принималась российская Конституция.

По его словам, самые большие споры у рабочей группы возникли относительно многочисленных предложений о внесении поправок в преамбулу Конституции, поскольку «каждый видит развитие России по-своему» — и в итоге от этой идеи было решено отказаться. Также, говорит Султанов, было решено не вносить поправки по другим самым спорным предложениям. Сам он, однако, огорчен тем, что его предложения о внесении в Конституцию положений о конституционных уставных судах субъектов РФ и о статусе адвокатуры как элемента гражданского общества не были приняты, что не нашли закрепления в Конституции формулировки и определения понятий «гражданское общество» и «публичная единая власть».

Цена голосования

ЦИК РФ распределил 14,8 млрд рублей, выделенных на проведение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию: 14,6 млрд получат региональные комиссии — и 11,1 млрд из этой суммы пойдет на оплату труда сотрудников избиркомов. Работа сотрудника участковой избирательной комиссии (УИК) будет оплачиваться из расчета 37 рублей за час, за 30 дней они заработают по 10 тысяч.

Фото Олега Тихонова

ЦИК РФ получит 80 млн рублей и потратит их на оплату труда привлеченных специалистов, связь и командировочные. Еще 110 млн рублей перечислят федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся российские дипломатические представительства и воинские части — для организации голосования за пределами России.

На кампанию по информированию населения России о голосовании ЦИК потратит 925 млн рублей. В связи со сжатыми сроками по подготовке к голосованию ЦИК была вправе заключить контракты с компаниями, которые уже «засветились» в федеральных выборных кампаниях. Контрактов еще нет, но «ИМА-консалтинг» и «Михайлов и партнеры» уже ведут подготовительные работы. Сайт общероссийского голосования «Конституция 2020» заработает, когда закон о поправках вступит в силу.