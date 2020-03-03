Старейшая обувная сеть Казани «Идеал» закрывается

Собственные помещения ретейлера будут сданы в аренду «Магниту» и другим более успешным розничным операторам

Как выяснило «Реальное время», в Казани появилась одна из первых крупных жертв маркировки и усилившейся конкуренции. Казанская сеть обувных магазинов «Идеал» Раиса Галиева приказала долго жить. В торговых точках компании, основанной 25 лет назад, идет ликвидация товара: в конце месяца они закроются. Похожая судьба по разным причинам ранее постигла мощных в свое время игроков этого рынка — «Торис», «Спартак» и других. О тенденциях обувного ретейла и перспективах бизнеса — в нашем материале.

Тотальная распродажа



Владелец казанской сети «Идеал» Раис Галиев, как стало известно «Реальному времени», сворачивает бизнес. В обувных магазинах компании с начала марта объявлена ликвидация товара. Даже в полдень в фирменных торговых точках непривычно многолюдно. Что не удивительно: «урвать» пару кожаных ботильонов из весенней коллекции Francesco Donni там сейчас можно в пределах двух тысяч рублей. 50-процентные скидки действуют практически на весь ассортимент, а объявлениями о распродажах увешаны все «подходы» к торговым точкам сети.

Операция «ликвидация» объясняется ликвидацией сети. Как сообщили «Реальному времени» сотрудники сразу нескольких торговых точек «Идеала», она прекратит деятельность во второй половине марта. В магазине на улице Ершова даже назвали точную дату закрытия — 18 марта.

До недавнего времени в Казани работало шесть магазинов сети «Идеал». Недавно была закрыта торговая точка вблизи метро «Яшьлек», около 20 лет занимавшая почти половину первого этажа дома по адресу: Декабристов, 129. Закрыта и точка «Идеала» на улице Зорге. Пока еще работают магазины сети на Университетской, Космонавтов, Вишневского и Зинина.

Основатель и хозяин сети Раис Галиев от комментариев по этому поводу воздержался. Новость о закрытии магазинов «Идеал» «Реальному времени» подтвердили в офисе принадлежащей бизнесмену компании — ООО «МП «Татремстройпроект», специализирующейся на торговле обувью. Сотрудники этой фирмы обещали передать контакты журналиста ее владельцу, однако на связь с нашим изданием никто так не вышел.

Раис Галиев заключил договоры с несколькими крупными компаниями — на площади «Идеала» в скором времени сядет «Магнит», «Магнит Косметик», сетевой алкомаркет и агентство недвижимости. Фото Романа Хасаева

Арендаторов «заселят» в течение недели

С момента основания сети Раис Галиев открывал магазины преимущественно в собственных помещениях. Судя по всему, после закрытия бизнеса предприниматель намерен не продавать эти площади, а сдавать в аренду. На сайтах объявлений появились предложения о сдаче торговых площадей по адресу: Вишневского, 11 — 362 квадратных метра на первом этаже здания и сейчас занимает точка сети «Идеал». В магазине на улице Вишневского, как и в других торговых точках сети, объявлена ликвидация товара, а в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сотрудники магазина подтвердили скорое закрытие точки, правда, без точной даты — дескать, сами находятся «в подвешенном состоянии».

Минимальный срок аренды помещения с отдельным входом и офисной отделкой, по требованию собственника, составляет 11 месяцев, ставка: 9 тысяч 614 рублей в год за квадратный метр — 290 тысяч рублей в месяц. Предпочтение отдадут салонам красоты, ателье, фитнес-студиям, аптекам, магазинам, либо стоматологиям. Площади находятся в собственности ИП Галиев Раис Салимович. Поиском арендаторов занимается казанское агентство недвижимости «Мегалит». По словам менеджера проекта Александра, собственник готов закрыть магазин и освободить помещение по требованию арендатора в течение недели, есть возможность также «разбить» площади на две равные части для сдачи двум арендаторам.

На площади «Идеала» придет «Магнит»

Как выяснило «Реальное время», большинство торговых площадей, до сих пор занимаемых магазинами «Идеал», уже сданы арендаторам на длительный срок. Раис Галиев заключил договоры с несколькими крупными компаниями — на площади «Идеала» в скором времени сядет «Магнит», «Магнит Косметик», сетевой алкомаркет и агентство недвижимости, подтвердил директор агентства «Мегалит» Адель Хасбиулин.

— Владелец принял решение некоторое время назад — некоторые помещения были уже подготовлены под сдачу, в каких-то еще идет деятельность владельца. Но практически все помещения, которые были поручены нам, были сданы в аренду нашей компанией, в работе осталось буквально несколько объектов, — рассказал он. — В очень умеренный период мы нашли арендаторов по хорошей рыночной стоимости на долгосрочной основе — где-то это 5 лет, где-то 10 лет.

По словам собеседника «Реального времени», согласно планам владельца, торговая сеть «Идеал» должна полностью прекратить свою работу в апреле 2020 года, по нескольким адресам точек еще работают, ожидая захода арендаторов.

— Места, которые занимает «Идеал» — очень неплохие, с хорошей проходимостью, как правило формата стрит-ретейл. Эти помещения достаточно легко можно переквалифицировать под другие задачи, так что, думаю, предложения об аренде уйдут довольно быстро, спрос на подобного рода помещения однозначно есть, — оценил перспективы вакантных арендных площадей Галиева гендиректор «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров. — Ставка в 9 тысяч 614 рублей на Вишневского — получается, по 800 рублей в месяц. Предполагаю, что она чуть-чуть завышена, может быть, рублей на 50-100, не больше. Но на самом деле: «проси больше — кидай дальше…».

20 лет развития и пять — падения

Обувная сеть «Идеал» выросла из магазина на Университетской, 6, открывшегося в 1994 году. Вскоре открылся «Идеал» на углу улиц Ершова и Зинина — на «намоленном» месте, где обувной магазин располагался с глубоко советских времен.

Спустя 20 лет — к 2014 году — создатель сети «Идеал» Раис Галиев имел 10 магазинов в Казани, два — в Набережных Челнах, по одному — в Альметьевске, Нижнекамске, Лениногорске, Бугульме, Азнакаево и Заинске, владея примерно 7 тыс. квадратных метров недвижимости, на которых велась торговля. И планировал расширять бизнес. Однако ближе к 25-летию сети торговля стала сворачиваться, и к началу 2020 года у «Идеала» осталось всего шесть магазинов — все в Казани. Сейчас же из них продолжают работать всего два.

Собственник «Идеала» Раис Галиев ведет торговлю через полностью ему принадлежащее ООО «Многоцелевое предприятие «Татремстройпроект». Это микропредприятие со среднесписочной численностью работающих 74 человека (в 2014 магазины «Идеал» давали работу почти 200 сотрудникам). Уставный капитал компании составляет 1,808 млн рублей.

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», первый неприятный звоночек для «Идеала» прозвучал как раз в 2014-м: год компания завершила с чистым убытком в 3,5 млн рублей. В 2016-м резко — на 23 млн — упала выручка магазинов. А по итогам 2018-го чистый убыток составил уже 13,1 млн. При этом кредиторская задолженность возросла по сравнению с предыдущим годом более, чем втрое — с 6,2 до 20,2 млн.

Сворачивание локальной сети коллеги бизнесмена считают закономерным и связывают с введением обязательной маркировки обуви. Фото Марии Бородиной / primamedia.ru

Первым был «Элегант»

В прошлом году Раис Галиев уже закрыл другую свою обувную компанию — ООО «Элегант». Фирма просуществовала 24 года — с 1995-го по 2019-й. По данным «Спарк-Интерфакс», это предприятие завершило 2018 год без убытков, имея всего 6 сотрудников в штате.

Чистая прибыль ООО «Элегант» по итогам 2018 года составила 241 тыс. рублей, выручка от продажи — 2,32 млн. С 2014 года выручка компании упала на треть — с 3,31 млн рублей до 2,32 млн, прибыль от продаж упала вдвое — с 518 тыс. рублей до 282 тыс., чистая прибыль также снизилась — с 492 тыс. до 241 тыс, причем 2017 год с этой точки зрения оказался еще более провальным, по итогам года чистая прибыль составила всего 128 тыс. рублей.

«Затраты на маркировку непосильны для региональной сети»

Закрытие обувной сети «Идеал» Раиса Галиева стало неожиданной новостью для большинства опрошенных «Реальным временем» представителей бизнес-сообщества: о каких-либо проблемах компании никто из них не слышал. Однако сворачивание локальной сети коллеги бизнесмена считают закономерным и связывают с введением обязательной маркировки обуви. С 1 марта оптовая и розничная продажа немаркированных товаров в этом сегменте на территории России запрещена. И часть внушительных затрат на внедрение маркировки ляжет не только на производителей обуви, но и на продавцов. Прогнозы о «погребении» маркировочной системой мелких и средних предпринимателей начинают сбываться, в один голос твердят эксперты.

— Из-за маркировки люди уже начали уходить с рынка, в основном те, кто занимается мехом, обувью, то есть всем, что подлежит маркировке. Предпринимателям становится невыгодно работать, затраты на маркировку непосильны для региональной торговой сети. Ждите сотни таких закрытий, — прогнозирует президент Союза торговых предприятий РТ, гендиректор ЗАО «Холдинговая компания «Тулпар» Наиль Сулейманов. — Это очень большая проблема, и мы этот вопрос поднимали на всех уровнях, это негативно сказывается на бизнес. Из-за маркировок он не может выстоять против больших федеральных сетей.

Схожей позиции придерживается и первый зампредправления — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев. По его словам, именно введение обязательной маркировки на обувь вкупе с обязательным переходом с 1 января 2020 года торгующих маркированным товарами предпринимателей с системы единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) могло «похоронить» сеть «Идеал». По предварительным оценкам, налоги для таких предприятий могут вырасти в 6—10 раз.

— Торговля сейчас не на самом высоком уровне, покупательная способность у населения низкая — и это (закрытие сети «Идеал») как раз обратная сторона медали. У магазинов существенно падает выручка. И среди моих знакомых, которые параллельно занимались торговлей одеждой и обувью, с 1 марта закрыли обувное направление. Введение маркировки и переход с ЕНВД — последние «капли». Перспективы для дальнейшего развития предприятий не прослеживаются. Здесь, я думаю, как матрешка получилось: одно, второе, третье…, — заключил Артур Николаев.

«Это не кризис, это — тренд»

Судя по финансовым показателям компаний Раиса Галиева, их закат совпал с очередным витком российского экономического кризиса. Однако эксперт «Реального времени» — генеральный директор агентства недвижимости «А-Development» Мурат Ахмеров считает, что причина ухода местных обувных сетей с татарстанского и, в частности казанского, рынка — иная:

— Местные обувные сети уходят с рынка, не так давно закрылся «Спартак». Будущее — за крупными федеральными сетями. Это естественный процесс: крупные игроки повсеместно пожирают мелких.

По мнению Ахмерова, при таком развитии событий в выигрыше оказываются сети, которые в свое время сделали ставку на работу в собственных помещениях — не арендовали, а выкупали их. Поэтому сейчас они имеют возможность свернуть торговлю, а освободившиеся площади сдавать в аренду, причем плата за аренду позволит им покрыть даже стоимость кредитов, если принадлежащие им помещения находятся в залоге:

— У этих помещений достаточно хорошие локации, сдавать их можно по 1000 рублей за квадратный метр или немного выше. При этом гарантирована минимизация расходов: достаточно поставить управляющего с зарплатой 50 тысяч рублей, технического работника, который бы следил за счетчиками — и модель бизнеса значительно упрощается. Даже крупные игроки вроде «Эссена» пошли на это. Местная «Пятерочка» сдала площади в аренду «Магнитам». Думаю, и «Эдельвейс» скоро может пойти по такому пути. Это тренд, который существует не первый год: если ты большой — пожираешь других, если маленький — закрываешься. Выживают либо супердешевые магазины или достаточно дорогие сетевые.

Избавляться от помещений с хорошей локацией Ахмеров решительно не советует. Как и другой эксперт «Реального времени», который согласился прокомментировать ситуацию с «Идеалом» только на анонимных условиях и привел пример успешной продажи местной сети аптек «36,6» краснодарской компании «Апрель» без торговых площадей — и теперь сдает эти площади «Апрелю» в аренду.