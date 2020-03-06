«Шоколадного короля» Коркунова и Ко попросят вернуть банковские миллиарды

15 человек на субсидиарную ответственность

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий рухнувшего татарстанского «Анкор Банка», Агентство по страхованию вкладов, намерен привлечь к субсидиарной ответственности тех, кто руководил банком перед отзывом лицензии. Сумма иска, уже поданного в Арбитражный суд Татарстана, составляет 5,94 млрд рублей.

Эта сумма соотносится с общим объемом требований кредиторов к банку. Как ранее писало «Реальное время», только 7,53% о суммы этих требований были удовлетворены в ходе конкурсного производства. При этом расходы на конкурсное производство в банке превышают 315 млн рублей.

Всего в списке лиц, которых АСВ хочет привлечь к субсидиарной ответственности, 15 лиц из числа правления банка, совета директоров и совладельцев. В первую очередь речь идет о самом основателе банка Андрее Коркунове (слово «Анкор» в названии является сокращением от его имени и фамилии). Ему принадлежало 49,79% «Анкор Банка». Он также известен как основатель производителя шоколада «Коркунов».

Другой именитый ответчик — Антон Астахов, сын известного государственного деятеля Павла Астахова. Ему в банке принадлежало 9%, также он входил в совет директоров.

Другой именитый ответчик — Антон Астахов, сын известного государственного деятеля Павла Астахова. Фото linkis.com

В иске фигурируют и занимавшие ранее место предправления Аркадий Комягинский и Владимир Фесенко, члены правления Айрат Забиров, Николай Тепляков, Артур Сафиуллин и Ольга Мешалкина, член совета директоров Любовь Калежнюк и Александр Дубинин.

Интересно, что другой известный бенефициар банка, Павел Сигал, в перечне не значится. Однако его доля была немногим более процента, а сам он после краха банка заявлял, что не имел отношения к управлению должником. Не фигурирует в иске и Вадим Федоров, чья доля в банке 23,26% — вторая после Коркунова по размеру, нет там и Бориса Бычинского с долей в 3,5%. Последние двое также входили в совет директоров банка.

Иск через 3 года

Лицензия у «Анкор Банка» была отозвана 3 марта 2017 года — в самом начале банковского кризиса в Татарстане, в один день с «Татфондбанком» и «ИнтехБанком». Тогда Центробанк заявил, что банк Коркунова «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов». Уже тогда регулятор добавлял, что руководство и собственники банков не приняли действенных мер по нормализации их деятельности.

Кроме того, временная администрация еще до введения конкурсного производства заявляла о наличии в банке признаков преднамеренного банкротства — а это уже могло стать основанием для уголовного дела. Однако о возбуждении такого дела не сообщалось.

Банк параллельно оказался в центре другого уголовного дела — о хищении 340 млн рублей, которые разместил в «Анкор Банке» давний друг Коркунова, гендиректор «Уренгойгазспецстроймонтажа», ныне покойный Анатолий Сынах.

Лицензия у «Анкор Банка» была отозвана 3 марта 2017 года — в самом начале банковского кризиса в Татарстане, в один день с «Татфондбанком» и «ИнтехБанком». Фото omskinform.ru

Вместе с тем иск о субсидиарной ответственности был подан ровно спустя 3 года после отзыва лицензии.

В АСВ пояснили, что в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица «рисовали» в банке техническую документацию ссудной и дебиторской задолженности, формировали активы неликвидными ценными бумагами, недвижимостью по завышенной стоимости, а также совершали действия по «безвозмездному отчуждению денежных средств под видом приобретения ценных бумаг», — проще говоря, бывших банкиров подозревают в выводе активов.

«Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры в отношении контрагента банка при наличии с его стороны нарушений договорных обязательств, а также не осуществлялись меры по предупреждению банкротства кредитной организации», — добавили в АСВ.

С чем связана пауза в 3 года перед подачей иска о привлечении к субсидиарной ответственности, в АСВ пока не пояснили.

Александр Артемьев