Юрий Борисов: «Российской промышленности нужны реальные преференции, а не рассуждения»

Вице-премьер РФ заговорил об изменении экономической политики в отношении промышленности

«Все страны в мире, кто заботится о собственной национальной промышленности, не стесняясь проводят ярко выраженные преференциальные меры по поддержке отечественного производителя. Почему мы этого не делаем? Разве введение санкций — это элемент добросовестной конкуренции?!» — эмоционально выступал новый вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов на коллегии Министерства промышленности в Казани. Его идея добиться экономического роста в 5% за счет целевых закупок у отечественного поставщика вызвала ликование в зале. Еще больший оптимизм вселило обещание Борисова списать 300 млрд рублей долга предприятиям ОПК, о чем мечтал каждый третий гендиректор татарстанских предприятий. О других предложениях вице-премьера и о том, почему «героем дня» все-таки стал резидент Comedy Club Гарик Харламов — в материале «Реального времени».

О чем мечтают генеральные директора оборонпредприятий

Татарстанский ОПК ждал от приезда Юрия Борисова, поднявшегося в составе нового правительства в ранг заместителя председателя, исключительно судьбоносных решений. «Оборонка», как заметил один из гендиректоров, готова при нем начать жизнь «с чистого листа» — без долгов, просрочек и с новыми контрактами. Конечно, сами они вряд ли до конца верили в эту возможность, и все-таки им были обещаны преференции при проведении закупок в рамках национальных проектов, льготные кредиты опорного банка, для них открылись двери в сферу локализации энергетических установок и, наконец, было объявлено о реструктуризации 750 млрд рублей долгов.

Но взамен Юрий Борисов взял обещание с президента Татарстана Рустама Минниханова обеспечить экономический рост в 5% в год — ровно столько, сколько предписал глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Достижение темпов роста российской экономики выше среднемировых (т. е. 3% ) должно стать ключевым ориентиром для работы нашего нового правительства, напомнил вице-премьер. На годовую коллегию Минпромторга РТ, посвященную итогам развития промышленности РТ, впервые приехали заместитель министра промышленности Олег Бочаров, заместитель министра энергетики Андрей Черезов, глава агентства по технологическому развитию Олег Зинченко. Почетным гостем стал председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков. Их сопровождали президент республики Рустам Минниханов и спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Тут же перед началом заседания благополучно разрешилась интрига с задержанием гендиректора СК «Ак Барс» Рената Мистахова. Накануне подписания кредитного соглашения с «Промсвязьбанком» он был задержан в Москве и доставлен в Хамовнический суд, который не нашел оснований отправлять его в СИЗО. Несмотря на это, глава корпорации приехал на заседание в сопровождении главы холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова. Мистахова радостно приветствовал министр промышленности Альберт Каримов. Примечательно, что они приехали почти одновременно с руководством ПСБ.

Перед началом заседания благополучно разрешилась интрига с задержанием гендиректора СК «Ак Барс» Рената Мистахова. Фото Рината Назметиднова

Юрий Борисов: 101 процент — это ни про что

«Почему мы приехали к вам? — задался вслух вице-премьер. — Татарстан входит в топ-10 экономически развитых регионов, здесь представлены все отрасли промышленности. ВРП — 2,8 трлн рублей. Это почти в два раза больше, чем 12 лет назад. Но по итогам 2019 года Татарстан показал прирост в 101 процент! Это заставляет задуматься! Если уж в успешном регионе 101 процент, то что говорить об остальных», — объяснил цель приезда Юрий Борисов.

В ответном слове президент Татарстана заверил, что республика через 5 лет выйдет на ВРП в 5 трлн рублей и с собственными доходами в 600 млрд рублей. «Этих денег нам должно хватить», — заверил он.



Похоже, что вице-премьер начинает с Татарстана цикл поездок по регионам, чтобы оценить «глубину падения» производства. Чуть позже президент республики Рустам Минниханов заметил, что как только Юрий Борисов был назначен на пост вице-премьера, он сразу ему позвонил и поставил задачу добиться экономического роста.

О том, какие отрасли промышленности обеспечили вклад в прирост экономики, доложил министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Он сразу оговорился, что традиционный лидер — ТЭК — не мог показать бешеных темпов прироста добычи, так как связан с ограничениями ОПЕК. По его словам, нефтяники отгрузили продукции на 603 млрд рублей, или с ростом на 100,6%. Максимальный же индекс роста показала нефтепереработка — 112,7%, сообщил он. В 2019 году в республике переработано 18,6 млн тонн углеводородного сырья, что на 8,6% больше чем в предыдущем году. Выручка — 637 млрд рублей.



Альберт Каримов сразу оговорился, что традиционный лидер — ТЭК — не мог показать бешеных темпов прироста добычи, так как связан с ограничениями ОПЕК. Фото Рината Назметдинова

Чуть меньше показала энергетика — 104,3%. Объем отгрузки составил более 110,1 млрд рублей. Электростанции энергосистемы с учетом объектов распределенной генерации выработали 28,88 млрд кВтч электроэнергии, что на 6% больше, чем в 2018 году. При этом потребление электроэнергии в республике за 2019 год составило порядка 30,59 млрд кВтч, увеличившись на 1,3% по отношению к прошлому году, сообщил Каримов. Машиностроительный комплекс улучшил экономику по сравнению с 2018 годом, показав индекс в 99% против 92,8%. По словам Каримова, на состояние отрасли негативно повлиял уход из России американского производителя Ford, а также «несдача кораблей Зеленодольского завода Горького, которому срывают поставки комплектующих». Консолидированная выручка — 550 млрд. Впервые за последние 5 лет худшие результаты показала нефтехимия: рост 97,8%, а общая выручка — почти 300 млрд рублей.

Что лучше — приклеить или прибить?

Традиционный отчетный доклад министра был прерван показом сатирического ролика из популярного шоу Comedy Club. На экране транслировали Гарика Харламова из сценки «Важное совещание», который в очумелом состоянии просит решить простой вопрос перед представительной комиссией. «Что лучше — приклеить или прибить табличку», — бегает вокруг них Гарик Хараламов.

— Наши генеральные директора похожи на него. В жизни часто встречаются такие случаи, когда под видом важных совещаний решаются именно такие вопросы — приклеить или прибить табличку, — прокомментировал сюжет ролика Альберт Каримов.

По сути, видео было пародией на работу холдингов, куда интегрированы многие татарстанские предприятия. «Понятно, что когда-то нужно было собирать корпоративные структуры, обеспечить управляемость. Но как сказано еще в Ветхом завете: время разбрасывать камни, время собирать камни», — отметил Альберт Каримов. По его мнению, сейчас «излишняя централизация становится тем барьером, который сковывает инициативы и мешает движению вперед».

По мнению Каримова, сейчас «излишняя централизация становится тем барьером, который сковывает инициативы и мешает движению вперед». Фото tatarstan.ru

С чистого листа

Другой проблемой промышленности Альберт Каримов назвал закредитованность татарстанских предприятий ОПК. Точную сумму долга он не сообщил. Но отметил, что каждый третий руководитель в ходе опроса назвал эту тему больной. Отвечая на это, Юрий Борисов сообщил, что долги российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в размере 750 млрд рублей будут реструктурированы:

— 750 млрд рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, [по] остальным будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития, — сказал Борисов.

В заключительном слове вице-премьер обрушился с критикой на либеральную политику, которая проводилась прежними властями. «Мне часто приходится вступать в полемику с либералами из Минфина и ФАС. Что нам дало ВТО? А введение санкций — это разве элемент добросовестной конкуренции?!» — удивлялся он под одобрительный гул зала. — «Все страны в мире, кто заботится о собственной национальной промышленности, не стесняясь проводят ярко выраженные преференциальные меры по поддержке отечественного производителя. Посмотрите, что делает Трамп в Америке. Да ему наплевать на все. Он работает в интересах своей промышленности. Кстати, еще 30 лет назад был принят закон: покупай американское, который ориентирует на приобретение своей национальной продукции. Почему мы этого не делаем?» — возмущался он.

По его словам, в условиях жесткой конкуренции ждать, что нам откроют западные рынки — это просто безыдейно. «Только с опорой на внутренний рынок мы можем дать нашей промышленности опереться, подняться, создать конкурентоспособную продукцию, а затем, доминируя на внутреннем рынке, можно рассчитывать на сегментное присутствие вне. Другого пути нет. Поэтому российской промышленности нужны реальные преференции, а не рассуждения на этот счет».

Юрий Борисов сообщил, что долги российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в размере 750 млрд рублей будут реструктурированы. Фото tatarstan.ru

«Оборонщики меня поймут, что это за деньги».

Таким образом, Юрий Борисов заговорил об изменении экономической политики, которая в последнее время стала популярной темой для обсуждения и может стать чем-то вроде национальной идеи.

— Поэтому мы выбрали очень простой путь, — продолжал объяснять Борисов. — А обычно простые решения — самые эффективные. Научились делать продукцию в том или ином сегменте — значит гарантированно ее нужно закрепить за российским производителем. Ни второй, ни третий, ни десятый лишний, ни ценовые преференции, которые обходятся на практике, ни запреты на смешанные лоты, которые опять же — мы же с вами практики и знаем, как при конкурсных процедурах, а у нас такие талантливые люди, они так пишут прекрасно, такие требования могут написать, что российский производитель близко не подойдет. Таким образом, деньги не уйдут западным вендорам и поставщикам.

По его словам, закупки по национальным проектам оцениваются в 6 трлн рублей. «Оборонщики меня поймут, что это за деньги. 1,5 трлн — годовой ГОЗ», — заметил он.



1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов