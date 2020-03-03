Спортивная мегастройка 2.0: какие объекты Татарстан построит за 3,8 миллиарда

В республике появятся плавательный бассейн «Юбилейный» в Набережных Челнах, четыре крытых манежа, региональные центры фигурного катания и пляжных видов спорта и еще более 120 сооружений

На программу строительства спортивных объектов в 2020 году в Татарстане выделена беспрецедентная сумма — 3,8 млрд рублей, заявил сегодня на брифинге министр спорта РТ Владимир Леонов. По объему это можно сравнить с подготовкой к Универсиаде, когда разом было возведено 32 спортивных сооружения. В этом году планируется построить 125 различных объектов, плюс стартует программа капремонта спортивной инфраструктуры, на которую в течение 5 лет будет потрачено 2,5 млрд рублей.

«Подобных программ не было никогда»

Крупные международные состязания, прошедшие в Казани, а также увлечение первых лиц республики спортом привели к тому, что Татарстан имеет хорошую спортивную базу, которая ежегодно «прирастает» новыми объектами. По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, в республике действуют 48 ледовых сооружений, 235 бассейнов и порядка 2 тыс. универсальных спортивных залов, а по количеству катков и бассейнов регион является лидером в РФ. Пропускная способность (возможность заниматься спортом единовременно) этих объектов составляет 300 тыс. человек. Причем все эти комплексы не простаивают — их загруженность на сегодняшний день достигает 97,2%.

Леонов назвал огромным плюсом то, что объекты спортивной инфраструктуры не локализуются в крупных городах, а рассредоточены по всем муниципальным образованиям. Практически в каждом из них есть либо бассейн, либо ледовая арена, либо спорткомплекс, а иногда и все, вместе взятое. Кроме того, активно ведется строительство модульных лыжных баз, а с прошлого года началось строительство футбольных манежей.

Вскоре к этому спортивному богатству добавится целая обойма новых объектов, объем которых можно сравнить лишь с количеством построенного к Универсиаде-2013, когда было возведено 32 новых сооружения. На эти цели в этом году республика выделила беспрецедентный бюджет — 3,8 млрд рублей. «Подобного рода программ и подобных объемов никогда в нашей республике мы не реализовывали», — похвалился министр.

Татарстан имеет хорошую спортивную базу, которая ежегодно «прирастает» новыми объектами. Фото minsport.tatarstan.ru

Все это коррелирует с нацпроектом «Спорт — норма жизни», согласно которому к 2024 году в Татарстане доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна составить 57% (в РФ — 55%), или 2 млн человек. По итогам 2019 года показатели достигали 49,5%, или 1,7 млн граждан соответственно.

«Подарок для всех любителей игры с мячом»

Для того чтобы дорасти до установленных нацпроектом «маркеров», запланировано строительство и обновление спортивной инфраструктуры. В 2020 году будут сданы девять спортплощадок для выполнения норм ГТО, в 2021-м — шесть, а в 2022 — 10, таким образом, ими оснастят все районы Татарстана.

В конце весны в Набережных Челнах откроется 25-метровый плавательный бассейн «Юбилейный», который был задуман как подарок федеральных властей городу к 50-летию КАМАЗа. В автограде также стартовало строительство крытого ледового дворца на ул. 40-летия Победы и спортивно-оздоровительного комплекса. Последний проект уникален тем, что он единственный в стране финансируется в рамках государственно-частного партнерства, на него из федерального бюджета выделено 29 млн рублей.

Кроме того, новый спортивный комплекс появится в Васильево, футбольное поле — в Аксубаево, обновят искусственное покрытие поля в Альметьевске, рулонное покрытие беговых дорожек — на стадионе «Тасма» в Казани, новое оборудование и инвентарь получат республиканские хоккейные школы.

Также в 2020 году в республике будет построено 85 универсальных спортивных площадок, шесть блочных модульных баз, один крытый мини-футбольный манеж, продолжится возведение четырех крытых манежей: в Казани — по ул. Чуйкова и Танковой, в Набережных Челнах — по ул. 40-летия Победы, в Нижнекамске — по ул. Тукая. По словам Леонова, в них можно будет круглогодично заниматься футболом, а в одном из них (столичном) — еще и регби, не прерывая тренировочного процесса в холодное время года, что станет «долгожданным подарком для всех любителей игры с мячом».

Леонов назвал огромным плюсом то, что объекты спортивной инфраструктуры не локализуются в крупных городах, а рассредоточены по всем муниципальным образованиям. Фото minsport.tatarstan.ru

Еще один каркасно-тентовый манеж возведут в Зеленодольске в качестве эксперимента. Если он хорошо зарекомендует себя, то этот проект будет растиражирован по всей республике.

В рамках президентской программы строительства спортивных объектов в этом году еще сдадут плавательные бассейны в Нурлатском, Муслюмовском и Высокогорском районах, шесть универсальных спортивных залов в Буинском, Мамадышском, Сармановском, Тукаевском, Зеленодольском и Кукморском районах, а также три катка с искусственным льдом в Рыбно-Слободском и Лаишевском районах.

«Это большие объемы и большое подспорье для наших районов, так как появляется современная инфраструктура для занятий физкультурой и спортом», — отметил Леонов.

«Объекты мечты» на улице Гаврилова

В стадии проектирования находится еще ряд значимых объектов: два региональных центра — фигурного катания и пляжных видов спорта в Казани, крытые катки в Алексеевском районе и Набережных Челнах, универсальные спортзалы в Лаишево и Казани, плавательный бассейн в Казани на ул. Химиков, рядом со спорткомплексам «Форвард», лыжно-биатлонная база в поселке Мирном, пристрой к СК «Олимпиец» в Казани и спортзал в Балтасях.

Из этих проектов Леонов выделил два «объекта мечты» — региональные центры по фигурному катанию, где также можно будет заниматься шорт-треком, и пляжных видов спорта — перспективных дисциплин, по которым планируется провести первый чемпионат мира.

Леонов выделил два «объекта мечты» — региональные центры по фигурному катанию, где также можно будет заниматься шорт-треком, и пляжных видов спорта, по которым планируется провести первый чемпионат мира. Фото Максима Платонова

По словам министра, в этом году должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация, после чего республика обратится в федеральный центр за софинансированием строительства этих объектов. Оба они расположатся в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова. Региональный статус проектов позволяет привлечь для них федеральные деньги.

Плюс 500 миллионов на капремонт

Помимо 3,8 млрд рублей на строительство, республика выделит беспрецедентные средства на программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры. Ее общие параметры — 2,5 млрд рублей равными долями в течение 5 лет. Всего будет отремонтировано 106 объектов, в том числе 19 — в этом году на сумму 500 млн рублей. Программа также предусматривает замену технологического оборудования и укрепление материальной базы спортшкол.

«Итогом реализации данной программы станет улучшение условий занятий физкультурой и спортом в платных и бесплатных группах порядка 35 тысяч детей республики. Кроме того, отремонтированные объекты ежедневно смогут посещать около 70 тысяч человек», — резюмировал Леонов.

Еще восемь спортобъектов, среди которых Центр хоккея на траве, спорткомплекс «Тулпар» в Казани и спортшкола «Гимнаст» в Чистополе, будут реконструированы вне этой программы дополнительно.

Еще восемь спортобъектов, среди которых Центр хоккея на траве, спорткомплекс «Тулпар» в Казани и спортшкола «Гимнаст» в Чистополе, будут реконструированы вне программы дополнительно. Фото kuda-kazan.ru

Справочно министр отметил, что на объектах, где проведут капремонт, работают 170 спортшкол, культивируется 73 вида спорта, из них 35 — олимпийских, регулярно занимаются порядка 100 тыс. человек, что выше показателей двух предыдущих лет.

«Мы рассчитываем, что такая системная работа по строительству, а также реконструкции спортивных сооружений приведет как к количественному, так и качественному изменению состава наших воспитанников и людей, которые этими объектами будут пользоваться, заниматься различными видами спорта», — заключил Леонов.