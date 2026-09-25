Дети из многодетных семей РТ получат компенсацию на обучение в колледжах

На программу в 2026 году из бюджета республики выделено 32,2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Многодетные семьи Татарстана смогут вернуть 30% стоимости обучения детей в колледжах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

При средней стоимости 71 500 рублей компенсация превысит 21 тыс. рублей на одного студента. На программу в 2026 году из бюджета республики выделено 32,2 млн рублей, поддержкой смогут воспользоваться около 1 500 учащихся.

Мера призвана сделать среднее профессиональное образование более доступным для семей с тремя и более детьми. Для многих из них оплата обучения каждого ребенка становится серьезной финансовой нагрузкой, а компенсация позволяет ее снизить.

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят учредить стипендию для студентов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября этого года.

Алсу Сабирзанова