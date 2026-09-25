Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Беспилотная опасность в Татарстане сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим угрозы атаки в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Заинске был снят в 04.06 мск.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется. Напомним, ранее угроза атаки БПЛА также вводилась в Казани и Зеленодольске, но сейчас уже отменена.
Аэропорты Казани и Нижнекамска остаются закрытыми в целях обеспечения безопасности полетов.
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