Фарт или характер? В чем парадокс лидерства «Ак Барса» на «Востоке»?

Казанцы действительно хороши на старте нового сезона или подопечные Анвара Гатиятулина побеждают в матчах вопреки?

«Ак Барс» сегодня победил «Сибирь» (3:2Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впереди у казанцев остается последний матч в заключительной выездной серии сентября против «Металлурга». В какой форме пребывает «Ак Барс» в конце месяца и о чем свидетельствуют результаты казанцев на данный момент — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» в лидерах «Востока» после девяти матчей. Удивительно ли?

Одна восьмая регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) позади. Некоторые команды лиги, как, например, «Ак Барс», провели уже девять матчей к концу сентября. Впереди в первом месяце осени у коллектива Анвара Гатиятулина остаются две игры — на выезде против «Металлурга» (26 сентября) и с «Барысом» дома (30 сентября).



К этому часу «Ак Барс» занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции с 13 очками. Выше — только «Металлург». У команды Андрея Разина тоже 13 очков, но после восьми матчей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В определенном смысле пребывание «Ак Барса» в зоне лидеров «Востока» удивительно. Ведь летом казанский клуб покинула россыпь звезд, включая Нэйтана Тодда, Дмитрия Яшкина, Александра Барабанова и других. На смену им менеджмент «Ак Барса» в межсезонье толком никого не приобрел. Да, пришли Андрей Стась и Алексей Бывальцев, однако этих хоккеистов, при всем уважении к ним, сложно воспринимать полноценной заменой ушедшим звездам.

Казанцы явно рассчитывали на трансфер Кевина Хейса, случившийся в конце августа. Однако на фоне невыразительной игры и ряда иных причин уже спустя пять игр в КХЛ американский нападающий принял решение завершить профессиональную карьеру.

То есть «Ак Барс», по сравнению с прошлым сезоном, стал на порядок слабее с точки зрения кадровых ресурсов. Тем не менее казанцы довольно солидно проводят первый месяц регулярного чемпионата. В чем суть парадокса?

Правильно ли говорить, что «Ак Барс» победил «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Ладу» не по делу, а вопреки?

С одной стороны, чего не отнять у команды Анвара Гатиятулина — так это терпения и характера. Казанцы, действительно, чуть ли не самая волевая команда КХЛ на сегодняшний день. За девять матчей «Ак Барс» трижды совершал камбэки по счету и побеждал — против «Сибири» (два раза) и «Салавата Юлаева».

Анвар Гатиятулин любит в беседе с журналистами акцентировать внимание на его главной задаче в клубе — создать сплоченный коллектив, способный решать высокие задачи в плей-офф. И, судя по всему, с настроением и микроклиматом в раздевалке «Ак Барса» сейчас все неплохо. Казанцы умеют добавлять, уступая в счете, и добиваться своего вопреки не самой выразительной игре.

Тем не менее, что прилично настораживает в хоккее «Ак Барса» в последних матчах, так это то, что вот эта «невыразительная игра» будто бы становится тенденцией. Да, казанцы впечатляющим камбэком вытащили сегодня матч с «Сибирью» (3:2Б). Неделей ранее торжествовали в Уфе, перевернув игру с «Салаватом Юлаевым» за 1,5 минуты в третьем периоде (4:3 ОТ). В начале месяца «Ак Барс» без труда обыграл откровенно две разобранные команды «Востока» — «Трактор» и «Адмирал».

Но те же проигранные матчи с «Сочи» и «Торпедо» показали в определенном смысле кризис хоккея «Ак Барса». Будем объективны, и против «Лады», и против «Сибири», и даже против «Салавата Юлаева» казанцы не наиграли на победу. «Ак Барс» брал каждый раз два очка вопреки ходу и содержанию этих игр. Тольяттинцы дрогнули в овертайме, подопечные Ярослава Люзенкова не сдюжили в концовке третьего периода и серии буллитов, а «Салават Юлаев» удивительным образом выключился при победном для себя счете 3:0 после второго периода.

Анвар Гатиятулин довольно средне оценивает текущую форму «Ак Барса»

Невысокий класс «Лады» и «Сибири» позволил «Ак Барсу» взять свое, скажем так, нахрапом. Разрешит ли это сделать, к примеру, «Локомотив» в начале октября или тот же «Металлург» послезавтра — большой вопрос.

«Ак Барс» демонстрировал в сегодняшнем матче с «Сибирью» очень невысокие скорости, посредственные розыгрыши большинства, а сочетания звеньев не вселяют оптимизма перед будущими встречами.

Анвар Гатиятулин это прекрасно понимает сам. Он не скрывает значительной перестройки в команде, а его речи перед хоккеистами направлены на то, чтобы они его услышали. Чтобы теория и тактические устные разборы подкреплялись работой на льду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если по десятибалльной шкале оценивать отдельные компоненты — давление, позиционную игру в зоне атаки, возврат, игру в своей зоне, выход из нее, — сейчас это где-то четыре-шесть баллов. Вопросов много, работаем над ними: разбираем видео, используем тренировки, когда есть возможность. Ждем, когда все это начнет воплощаться в игре. Не раз говорил, что мы ищем сочетания. Пришло много новых ребят, у многих изменились роли по сравнению с прошлым сезоном. Есть игроки с минимальным опытом КХЛ или вообще без него. Поэтому процесс идет, постепенно двигаемся вперед, — заявил сегодня после матча с «Сибирью» главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Состав казанского клуба не отличается глубиной и разнообразным подбором кадров. Наставник «Ак Барса» вынужден работать в весьма ограниченных условиях. В этом плане генеральный менеджер команды Марат Валиуллин должен подсобить Анвару Гатиятулину новичками, чтобы к середине осени клуб не свалился в пике. А это может произойти запросто в случае плотного календаря и отсутствия резервов в составе.

Важно отметить, что текущие звезды «Ак Барса» — Кирилл Семенов, Артем Галимов, Григорий Денисенко — обязаны продолжать и дальше показывать стабильно высокий уровень выступления. То же самое касается и Александра Хмелевского, у которого, правда, в сентябре игра пока совсем не идет. У нападающего в этом сезоне по-прежнему лишь одно набранное очко.

«Ак Барс» рассчитывает, что Илья Сафонов вернется из Северной Америки в конце осени?

Анвар Гатиятулин, безусловно, рассчитывает на усиление состава в ближайшее время. Но непонятно, получится ли у «Ак Барса» завершить сделку, например, с экс-нападающим «Спартака» Иваном Морозовым, интерес к которому приписывают в СМИ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сложно сказать, ведет ли работу казанский клуб сегодня на трансферном рынке Северной Америки. После промашки с Хейсом «Ак Барс» будет однозначно аккуратнее относиться к хоккеистам за океаном. Впрочем, как минимум за одной кандидатурой казанцы следят пристально в Канаде — это Илья Сафонов. На днях стало известно, что «Ванкувер» отправил форварда в АХЛ, в свой фарм-клуб, не дождавшись окончания предсезонки.

Низкий кредит доверия тренерского штаба «Кэнакс» может сильно подорвать настрой Сафонова бороться за попадание в НХЛ. Поэтому допускаем возвращение Ильи в Казань уже ближе к концу осени.

