Дебют в Серии А в 15 лет, ученик Конте и Спалетти: кратко о новичке «Рубина» Сальседо

Казанцы официально объявили трансфер итальянского нападающего с колумбийскими корнями

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» официально объявил о трансфере 24-летнего нападающего Эдди Сальседо. Что ждать от итальянского форварда и в каком амплуа на него рассчитывает Франк Артига — разбирались в материале «Реального времени».

После казуса с Олейниковым «Рубин» не спешил официально объявлять трансфер Сальседо

Спустя почти месяц после первых упоминаний в СМИ, «Рубин» наконец-то объявил о трансфере 24-летнего нападающего Эдди Сальседо. Осторожность казанского клуба после срыва сделки с Иваном Олейниковым понять можно. Попасть впросак второй раз пресс-службе «Рубина» не хотелось точно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом, минувший месяц получился трудным для казанского клуба во всех смыслах. Противоречивые результаты, неоднозначная игра, шаткая позиция в турнирной таблице. А на это все еще и наслоился скандал с Иваном Олейниковым. Некоторые источники даже утверждали, что спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба будет неминуемо отправлен в отставку из-за отъезда полузащитника в ЦСКА, после того, как тот успел побывать на базе, сфотографироваться с главным тренером и президентом клуба.

На фоне бесконечных ничьих «Рубина» на старте сезона Франк Артига периодически поднимал тему отсутствия трансферов в сентябре с отчасти недовольным подтекстом. Мол, чего вы от меня хотите: Даку продали, а взамен не приобрели никого.



В целом испанца понять можно. Атака казанцев действительно выглядит усеченно даже с учетом трансфера Сальседо. Но тем не менее итальянский нападающий должен улучшить ситуацию с кадрами в нападении «Рубина».

Дебютировал в Серии А в 15 лет, работал в «Интере» с выдающимися специалистами, не привязан исключительно к позиции классического нападающего

Если мы говорим о Сальседо, то это не привычная «классическая девятка». И уж тем более не столб, как Мирлинд Даку, способный выигрывать буквально каждую верховую дуэль. Итальянец больше про умение принять мяч под давлением, забежать за спину, развить атаку совершенно нетривиальным образом. Сальседо может быть прямой заменой Жаку Сиве, однако и вместе на поле они могут появиться запросто. Универсализм итальянца с колумбийскими корнями позволяет ему играть в том числе на краю атаки. То есть функции Сальседо позволяют не сильно кручиниться Франку Артиге по поводу срыва трансфера Ивана Олейникова. У нападающего нет зависимости от одной позиции.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Как проявит себя Эдди Сальседо в Казани — безумно любопытно. Вообще, этот футболист имеет нехилый такой бэкграунд в своей карьере к 24 годам. Итальянец дебютировал в Серии А еще в 15 лет за «Дженоа», потом был продан в «Интер» за 8 млн евро. Сальседо пророчили большое будущее. Теплыми словами о нем высказывались такие именитые специалисты, как Лучано Спалетти и Симоне Индзаги. Работал в «Нерадзурри» итальянский футболист в том числе и с Антонио Конте.

Проблема лишь в том, что в официальных матчах за «Интер» Сальседо так и не сыграл, хотя регулярно проходил предсезонные сборы с командой, участвовал в контрольных товарищеских матчах. Итальянцу постоянно приходилось скитаться по арендам. Сальседо отправляли набираться практики то в «Верону» (там он, кстати, пересекался с полузащитником Богданом Йочичем, который ныне выступает за «Рубин»), то в «Специю», то в «Бари», то в «Лекко», то в испанский «Эльденсе». Короче говоря, помотали к 24 годам переезды итальянского форварда знатно.

«Посмотрим, что за игрок приехал в Казань»

Прошлый сезон Эдди Сальседо провел в чемпионате Греции в составе ОФИ. В команде с острова Крит итальянцу удалось забить 10 мячей и к тому же выиграть Кубок Греции.

Сезон-2025/26 определенно перезагрузил Сальседо, наполнил его верой в себя и пониманием, что он еще может вернуться в топ-чемпионат в будущем. Транзит через «Рубин» для итальянца выглядит весьма любопытным. Тем более, как принято говорить, скорости и стиль футбола в РПЛ чем-то, пусть и отдаленно, но напоминают стиль игры в Серии А.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Конечно, на Сальседо в Казани сейчас возложены высокие ожидания. От итальянца ждут большой результативности в «Рубине», его непосредственного влияния на результаты команды. Однако эксперт «Реального времени», известный футбольный агент Алексей Сафонов не спешит с воспеванием дифирамбов в адрес Сальседо.

— Посмотрим, что за игрок приехал в Казань. Интересно на него посмотреть, как он проявит себя в РПЛ, в новом для себя чемпионате. У нас специфический футбол, к которому может привыкнуть далеко не каждый легионер. Но хочется, чтобы у Сальседо все в Казани сложилось, чтобы он раскрыл в «Рубине» свои лучшие качества, — отметил Сафонов.