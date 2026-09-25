Татарстан прорабатывает создание халяль-лаборатории совместно с JAKIM

Торжественный запуск планируют приурочить к KazanForum 2027 года и 60-летию дипломатических отношений между Россией и Малайзией

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане планируют создать аккредитованную лабораторию по исследованию и тестированию халяль-продукции. Этот вопрос стал центральной темой переговоров с Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM) в рамках рабочего визита в Малайзию, передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.

Инициатива предполагает привлечение специалистов JAKIM к подготовке и сертификации местного персонала. Стороны также отметили релевантность опыта действующей лаборатории JAKIM в штате Сабах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Торжественный запуск планируют приурочить к KazanForum 2027 года и 60-летию дипломатических отношений между Россией и Малайзией.

По итогам встречи стороны достигли ряда договоренностей. JAKIM пригласят к участию в деловой программе KazanForum, а в адрес департамента направят официальный запрос с дорожной картой проекта. Работа будет вестись совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана, а график реализации ориентируют на открытие лаборатории в рамках форума.

Ранее сообщалось, что Татарстан может поставлять в Индию продукцию машино— и авиастроения. По словам главы АИР Талии Минуллиной, индийский рынок является одним из крупнейших в мире по численности населения и обладает долгосрочными перспективами для расширения сотрудничества.

Алсу Сабирзанова