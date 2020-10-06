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ГБУ Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева

Культура

Общая информация

Татарский ТЮЗ был создан июле 1987 года.

С 1996 года театр им. Кариева располагался в здании дома Алафузова.

В 2007 году ТЮЗу присвоено имя Габдуллы Кариева (Указ № 21 Кабинета Министров РТ от 16 февраля 2007 г.) — актера и режиссера, заложившего основы профессиональной режиссуры татарского театра.

В 2012 году из-за аварийного состояния здания театра Кариева в Доме Алафузова Указом Президента РТ татарскому ТЮЗу выделили новое здание — Дом офицеров казанского гарнизона.

С марта 2018 года коллектив Татарского ТЮЗа размещается в Доме офицеров.

Руководитель — Сагитова Гузель Рамзилевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Петербургская, 55Б
  • Телефон: (843) 237-62-51
  • Email: tatar.tyuz@tatar.ru
  • Сайт: https://karievteatr.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2020

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