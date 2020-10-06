ГБУ Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева

Общая информация

Татарский ТЮЗ был создан июле 1987 года.

С 1996 года театр им. Кариева располагался в здании дома Алафузова.

В 2007 году ТЮЗу присвоено имя Габдуллы Кариева (Указ № 21 Кабинета Министров РТ от 16 февраля 2007 г.) — актера и режиссера, заложившего основы профессиональной режиссуры татарского театра.

В 2012 году из-за аварийного состояния здания театра Кариева в Доме Алафузова Указом Президента РТ татарскому ТЮЗу выделили новое здание — Дом офицеров казанского гарнизона.

С марта 2018 года коллектив Татарского ТЮЗа размещается в Доме офицеров.

Руководитель — Сагитова Гузель Рамзилевна.

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