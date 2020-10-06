ГБУ Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева
Общая информация
Татарский ТЮЗ был создан июле 1987 года.
С 1996 года театр им. Кариева располагался в здании дома Алафузова.
В 2007 году ТЮЗу присвоено имя Габдуллы Кариева (Указ № 21 Кабинета Министров РТ от 16 февраля 2007 г.) — актера и режиссера, заложившего основы профессиональной режиссуры татарского театра.
В 2012 году из-за аварийного состояния здания театра Кариева в Доме Алафузова Указом Президента РТ татарскому ТЮЗу выделили новое здание — Дом офицеров казанского гарнизона.
С марта 2018 года коллектив Татарского ТЮЗа размещается в Доме офицеров.
Руководитель — Сагитова Гузель Рамзилевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Петербургская, 55Б
- Телефон: (843) 237-62-51
- Email: tatar.tyuz@tatar.ru
- Сайт: https://karievteatr.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020