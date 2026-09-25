Путин освободил Келина от должности чрезвычайного посла РФ в Великобритании

Президент также снял Алексея Мешкова с поста посла РФ во Франции

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

Причины снятия с поста в документе не уточняются.

Также Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от поста посла РФ во Франции и по совместительству в Монако.



Никита Егоров