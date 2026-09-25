Путин освободил Келина от должности чрезвычайного посла РФ в Великобритании
Президент также снял Алексея Мешкова с поста посла РФ во Франции
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.
Причины снятия с поста в документе не уточняются.
Также Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от поста посла РФ во Франции и по совместительству в Монако.
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