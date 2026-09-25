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Путин освободил Келина от должности чрезвычайного посла РФ в Великобритании

13:11, 25.09.2026

Президент также снял Алексея Мешкова с поста посла РФ во Франции

Путин освободил Келина от должности чрезвычайного посла РФ в Великобритании
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келина от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

Причины снятия с поста в документе не уточняются.

Также Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от поста посла РФ во Франции и по совместительству в Монако.

Никита Егоров

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