Как перевозчики Казани устроили публичную порку кондукторам

За продажу билетов «в свой карман» шесть казанских кондукторов были уволены на открытом заседании дисциплинарной комиссии

Фото: Максим Платонов

Сегодня в ПАТП №2 председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков лично заявил об увольнении шести кондукторов казанских автобусов за продажу «фальшивых» билетов. Любопытно, что рядовая дисциплинарная комиссия проходила при аншлаге из десятка телекамер и журналистов ведущих СМИ республики. Возможно, мелкое мошенничество и вовсе не привлекло бы внимания, если бы «публичная порка» не проводилась на фоне затяжного спора властей с перевозчиками, которые в течение последних месяцев требуют поднять тарифы на проезд до 40 рублей, если не получат компенсаций за проезд льготников. Сумма убытков, по подсчетам предпринимателей, лишь в 2018 году составила порядка 900 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

В сентябре было принято 75 жалоб — ответом стали шесть увольнений

С начала сентября автотранспортные предприятия Казани — все 12 компаний, которые работают на автобусных маршрутах города, — провели серию выездных проверок. Ревизоры отсматривали записи с камер видеонаблюдения, установленных в салонах, запускали рейды «тайных покупателей» и лично приезжали проверить наличие билетов у пассажиров и работу кондукторов с водителями.

Поводом для повышенного внимания стали многочисленные обращения пассажиров о мошенничестве экипажей казанских автобусов. Горожане все чаще стали жаловаться на продажу фальшивых билетов, выручка от которых, по всей видимости, уходит в карман кондуктора. Всего из различных источников только за сентябрь перевозчики получили порядка 75 обращений, заявили сегодня в ПАТП-2. Итогом рейдов стало увольнение шести кондукторов и двух водителей. По словам директора ПАТП-2 Альберта Мухаметшина, все уволенные кондукторы были пойманы именно на продаже «левых» билетов ни о чем не догадывающимся пассажирам.

Любопытно, что за октябрь перевозчикам не поступило ни одной жалобы, а контрольно-ревизионной службой ПАТП был выявлен лишь один подобный инцидент — создается впечатление, что проблема и вовсе исчерпана. Особенно интересно ситуация выглядит в разрезе продолжающихся споров транспортников, добивающихся повышения стоимости проезда или полной компенсации проезда льготников.

Двухрублевая уступка быстро перестала быть поводом для радости

История со «взрывным» недовольством казанских перевозчиков тянется еще с 2018 года, когда владельцам ПАТП сообща все же удалось достучаться до Госкомитета РТ по тарифам — органа власти, уполномоченного принимать решения об их повышении. С октября прошлого года перевозчики просили поднять максимальную стоимость проезда, которая с апреля 2016 года «замерла» на отметке в 25 рублей.

Поднять цены предприниматели просили до 32 рублей. И аргументы были весомыми — повышение цен на топливо, запчасти, инфляция и на тот момент еще только маячащие на горизонте изменения в законодательстве: с 1 июля 2019 года по приказу Минтранса все автобусы должны быть оборудованы контрольно-кассовыми аппаратами и тахографами, контролирующими передвижение автобуса и состояние персонала. А это — дополнительные расходы.

Жалобный стон владельцев «краснобусов» был услышан, но их предложение принято лишь частично. С 3 февраля 2019 года, согласно постановлению Госкомитета по тарифам №7-12/т, максимальная стоимость проезда (стандартный разовый билет, приобретенный в салоне автобуса за наличные) была увеличена до 27 рублей. Перевозчики радовались недолго, сразу же заявив, что двухрублевая уступка не покроет издержек, и они продолжат нести убытки.

Чтобы изменить стоимость тарифов и подать обращение в Госкомитет по тарифам (на фото), перевозчикам необходимо убедить в обоснованности подобных действий казанскую мэрию как заказчика услуг. Фото Anisantha / wikipedia.org

«900 млн рублей будет достаточно, чтобы не поднимать тарифы на проезд для казанцев»

В минувшем сентябре по Сети прокатилась новая волна тревожных новостей: теперь Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана, в которую объединились перевозчики республики, предлагает повысить стандартный тариф за проезд при оплате наличными до 40 рублей, стоимость безналичной оплаты — до 31 рубля. В качестве главного аргумента выступают льготники, а точнее — несправедливые, по мнению предпринимателей, компенсации проезда в общественном транспорте льготных категорий пассажиров.

На сегодняшний день при «полной» стоимости проезда в 27 рублей за каждого перевезенного льготника ПАТП из бюджета республики получают компенсацию в 18 рублей. При этом, по подсчетам самой ассоциации, 36% казанцев, пользующихся «краснобусами», как раз являются льготниками, и только за 2018 год было перевезено 100 миллионов таких граждан. Недостающие 9 рублей с каждой поездки перевозчики считают убытком, а, соответственно, только за 2018 год «убытков» накапало на 900 миллионов рублей.

Чтобы изменить стоимость тарифов и подать обращение в Госкомитет по тарифам, перевозчикам необходимо убедить в обоснованности подобных действий казанскую мэрию как заказчика услуг. В сентябре соответствующее заявление было подано в городской комитет по транспорту, однако отклика там не нашло. Требования по повышению тарифов до 40 рублей в мэрии сочли недостаточно обоснованными. Сейчас на рассмотрении у градоначальника уже другое требование — компенсировать «упущенные» 900 млн рублей выгоды.

По словам Темлякова (справа), ответ от мэрии ассоциация ожидает получить в течение недели. Фото Ольги Голыжбиной

— Мы подали документы в городской комитет по транспорту. Просим 900 млн рублей, чтобы перевозчики могли покрыть убытки и выжить в данный момент, не говоря уже о каком-то развитии и прибыли. Пока этой суммы будет достаточно, чтобы не поднимать тарифы на проезд для казанцев, — рассказывал «Реальному времени» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков на прошлой неделе. — Мы обратились в городскую структуру как к заказчику услуг, но цифры закладывает республиканский бюджет, и он должен пересмотреть размер дотаций на льготников. Его надо повысить с 18 до 27 рублей.

В ответ на требования перевозчиков поднять цену проезда пассажиры городских маршруток в последнее время зачастили с публичными жалобами на сотрудников ПАТП, «вскрывая» случаи мошенничества кондукторов и даже создавая «черные списки» недобросовестных работников отрасли. Пока обращение и все документы перевозчиков, подтверждающие необходимость изменения тарифа на проезд, находятся на рассмотрении в мэрии, предприниматели дожидаются решения, и как показала сегодняшняя «порка», всячески демонстрируют готовность к самым радикальным мерам. По словам Темлякова, ответ от мэрии ассоциация ожидает получить в течение недели.

«Мы позволяем им брать эти деньги — пусть кондуктор и водитель имеют нормальный обед»

Тем временем источник «Реального времени» в одном из автопредприятий города пояснил, что мелкое воровство кондукторов и водителей на самом деле не наносит сколько-нибудь существенного ущерба перевозчикам и не преследуется владельцами автопредприятий: «200—500 рублей погоды не делают, мы позволяем им брать эти деньги — пусть кондуктор и водитель имеют каждый день нормальный обед!»

Суммы, которые кондукторы кладут себе в карман, несопоставимы с теми, которые недобираются на льготниках, уверяют перевозчики. Впрочем, те суммы, которые транспортники могут получить от повышения тарифа на проезд при оплате наличными или банковской картой (не транспортной картой, которая дает скидку), также несопоставимы, по словам источника, с их убытками от провоза льготников при компенсации в 18 рублей. Так что если возмещение льгот не будет увеличено, то завтра-послезавтра хозяева «краснобусов» снова заговорят о необходимости повышения тарифа.

