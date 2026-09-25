В Татарстане утвердили архитектурную подсветку для казанского банка

В 2025 году особняк отреставрировали в рамках подготовки к саммиту БРИКС

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия утвердил научно-проектную документацию на установку архитектурной подсветки исторического здания «Банк», которое было построено на рубеже XIX и XX веков, сообщила пресс-служба комитета.

Этот особняк, расположенный по адресу улица Мусы Джалиля, 5, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Трехэтажное кирпичное здание в стиле модерн было возведено в 1909 году и принадлежало Марии Челышевой, супруге самарского купца и депутата Государственной думы Михаила Челышева, известного своей борьбой за трезвость и противником торговли алкоголем.

В настоящее время в этом здании располагается головной офис банка «Аверс». В 2025 году особняк отреставрировали в рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС.

Цели и задачи архитектурной подсветки включают:

Придать уникальность и узнаваемость облику здания, соответствуя общей концепции города.

Подчеркнуть статус и назначение здания через создание световых акцентов.

Выделить архитектурно-художественные особенности и эстетическую выразительность здания, в частности композиции главного фасада.

Никита Егоров