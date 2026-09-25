Таиланд может увеличить турналог для иностранцев ради расширенной страховки

Изначально сбор планировали установить на уровне 300 батов

Власти Таиланда рассматривают возможность увеличить размер туристического сбора для иностранных туристов за счет расширения страхового покрытия, сообщает The Nation.

Изначально сбор планировали установить на уровне 300 батов (около $9). Однако инфляция и рост стоимости страховых услуг могут потребовать увеличения суммы, заявил министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул.

По данным министерства, Таиланд ежегодно тратит около 7 млрд батов (примерно $210 млн) на лечение иностранных граждан. Новая схема должна снизить эту нагрузку и уменьшить зависимость отрасли от госбюджета. Ранее власти заявляли, что налог в 300 батов начнет действовать к концу года.

Ранее сообщалось, что Венеция планирует поднять туристический налог до €30. Сейчас он составляет €5—10.

Алсу Сабирзанова