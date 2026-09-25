Банк «Аверс» отмечает 36-летие со дня основания

Один из первых участников банковской отрасли Татарстана и России сохраняет лидирующие позиции и подтверждает надежность высокими рейтингами

Фото: Ренат Назмутдинов

Сегодня Банк «Аверс» отмечает 36-летие со дня основания. Он был учрежден в сентябре 1990 года и является одним из первых участников банковской отрасли Республики Татарстан и России. Банк стабильно входит в число самых надежных и прибыльных банков Татарстана и занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Республики Татарстан. По состоянию на 1 августа 2026 года банк занимает 2-е место по размеру активов, прибыли, капитала, объему вкладов и вложениям в ценные бумаги среди татарстанских банков. По данным портала banki.ru, Банк «Аверс» входит в число 40 крупнейших банков Российской Федерации по размеру активов и собственного капитала и занимает 32-е и 36-е места соответственно.

Надежность банка ежегодно подтверждается высокими рейтинговыми оценками. В 2026 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило АО Банк «Аверс» рейтинг кредитоспособности на уровне A(ru) со стабильным прогнозом. Национальное рейтинговое агентство (НРА) также подтвердило кредитный рейтинг на уровне «A+|ru|» со стабильным прогнозом.

Сегодня Банк «Аверс» является системно значимым финансовым институтом Республики Татарстан, работает с крупнейшими предприятиями реального сектора региона и гордится заслуженной репутацией надежного финансового партнера. Банк проводит активную работу по укреплению своих позиций на фондовом, валютном и денежном рынках и ведет постоянный поиск перспективных направлений развития бизнеса и новых точек роста.

За годы успешной работы Банк «Аверс» приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг, нарастил кадровый и технический потенциал, достиг высоких позиций в регионе и приобрел репутацию надежного партнера. Банк гордится доверием и поддержкой акционеров, партнеров, клиентов и уверен в том, что впереди у профессиональной команды банка много новых достижений!

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Радифа Мингалева