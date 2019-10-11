Смерть на сцене — скончался актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков

В этот день артист впервые выступил в роли революционера Верховенского в спектакле по роману Достоевского «Бесы»

Казанский ТЮЗ понес невосполнимую утрату. За десять минут до окончания спектакля «Бал.Бесы» (по роману Достоевского «Бесы») за кулисами, не доиграв роль революционера Степана Верховенского, в возрасте 42 лет скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков. В театре шок: талантливый артист в этой роли вышел на сцену впервые и был полон планов — и творческих, и жизненных. Как сообщили «Реальному времени», они с женой ждали первого ребенка… Об артисте устами его коллег — в нашем материале.

Романтик с гитарой



42 года Арсению Курченкову исполнилось 10 дней назад — 1 октября. Этот рубеж у актеров считается роковым с тех пор, как в 42 не стало Владимира Высоцкого.

Как рассказала «Реальному времени» заведующая литературной частью театра Елена Акимова, в ТЮЗ Арсений Курченков пришел в 1996 году еще студентом, за год до окончания Казанского театрального училища, и сразу на главную роль — Соловья в спектакле по одноименной сказке Андерсена:

— С его романтической внешностью и талантом было закономерно, что потом он играл почти во всех сказках: Княжича в «Аленьком цветочке», Зербино в «Подарке феи». А потом, после того, как после пожара театр открылся вновь, у него были необыкновенные роли! Например, Альфредо в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», поставленном режиссером Георгием Цхиравой, с которым наш театр в 2003 году участвовал в фестивале Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Это был театр в театре, Арсений перевоплощался в женский образ и был убедителен и неповторим. Неповторимой была и роль Бенволио в «Ромео и Джульетте» — там его герой и Ромео пели сочиненные им песни. У него был музыкальный дар — всю свою жизнь Арсений пел и всюду был с гитарой. До последнего дня он играл и пел на наших квартирниках в театре.

В 2003 и 2004 годах, напомнила Акимова, Курченков стал лауреатом Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова, в 2003-м — победителем Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие–Йолдызлык».

«Вышел со сцены и потерял сознание»

По словам Елены Акимовой, смерть Арсения Курченкова стала полной неожиданностью для коллег: на здоровье не жаловался, вводился на новые роли, был необыкновенно востребован:

— На нем держалась огромная часть репертуара. Не знаю теперь, как мы будем выходить из положения. Арсений был очень востребованным актером! Джима Хокинса в «Острове сокровищ» он играет очень давно, занят в спектаклях «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Выстрел», у него главная роль в «Женитьбе Бальзаминова». Недавно он был введен в спектакль «Любовь людей», а вчера вводился в «Бал. Бесы» — вышел в роли Верховенского на сцену в первый и последний раз.

По словам Елены Акимовой, актер занят в спектаклях «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Выстрел» (на фото), у него главная роль в «Женитьбе Бальзаминова». Фото instagram.com/a.kurchenkov

Пока никто в ТЮЗе не знает причин внезапной смерти Курченкова.

«Сеня вышел со сцены за кулисы и потерял сознание. Приехавшая скорая уже не смогла его вернуть», — написал в соцсети его коллега по театру народный артист РТ Михаил Меркушин.

— Скорая ехала 20 минут, — вспоминает завлит театра Елена Акимова. — Есть только предположения, что инфаркт, сердце, но точно никто ничего не знает. Ужасно! Его супруга не актриса, но тоже работает в театре и только что вышла в декрет. Они ждали малыша.



«С ним легко было и на сцене, и в жизни»

Еще один актер Казанского ТЮЗа, заслуженный артист России и народный артист Татарстана Александр Купцов вспоминает Арсения Курченкова как прекрасного партнера по сцене. Оба артиста были задействованы в спектаклях «Игроки» и «Женитьба Бальзаминова».

— Чудесный он был человек, от природы талантливый актер. Иногда приходят актеры просто на службу, учат текст — это видно. Это не про него. Мне он запомнится по спектаклю «Прощание в июне», его поставил Женя Казанцев. Арсений играл в нем главную роль — Колесова, я играл садовника. С ним вообще было легко играть, он ловил самые неожиданные моменты, был очень смешливый, иногда реагировал до слез. Чудесный партнер, отзывчивый! И легко шел на импровизации. Человек изумительный, обаятельный, добрейший, без всяких злых умыслов. Для меня Арсений — очень дорогой человек. Жизнерадостный, жизнелюб и был искренний в отношениях. Не мог врать, скрывать что-то. И он открыто выражал свои чувства, чаще это проявлялось в его душевной радости. Очень-очень жалко! — переживает утрату коллеги Александр Купцов.

Сейчас в ТЮЗе решают, когда в театре пройдет гражданская панихида по Арсению Курченкову — завтра или в воскресенье. Похороны состоятся 13 октября, прощание пройдет в Дербышках, где вырос и жил артист.