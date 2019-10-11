Смерть на сцене — скончался актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
В этот день артист впервые выступил в роли революционера Верховенского в спектакле по роману Достоевского «Бесы»
Казанский ТЮЗ понес невосполнимую утрату. За десять минут до окончания спектакля «Бал.Бесы» (по роману Достоевского «Бесы») за кулисами, не доиграв роль революционера Степана Верховенского, в возрасте 42 лет скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков. В театре шок: талантливый артист в этой роли вышел на сцену впервые и был полон планов — и творческих, и жизненных. Как сообщили «Реальному времени», они с женой ждали первого ребенка… Об артисте устами его коллег — в нашем материале.
Романтик с гитарой
42 года Арсению Курченкову исполнилось 10 дней назад — 1 октября. Этот рубеж у актеров считается роковым с тех пор, как в 42 не стало Владимира Высоцкого.
Как рассказала «Реальному времени» заведующая литературной частью театра Елена Акимова, в ТЮЗ Арсений Курченков пришел в 1996 году еще студентом, за год до окончания Казанского театрального училища, и сразу на главную роль — Соловья в спектакле по одноименной сказке Андерсена:
В 2003 и 2004 годах, напомнила Акимова, Курченков стал лауреатом Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова, в 2003-м — победителем Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие–Йолдызлык».
«Вышел со сцены и потерял сознание»
По словам Елены Акимовой, смерть Арсения Курченкова стала полной неожиданностью для коллег: на здоровье не жаловался, вводился на новые роли, был необыкновенно востребован:
— На нем держалась огромная часть репертуара. Не знаю теперь, как мы будем выходить из положения. Арсений был очень востребованным актером! Джима Хокинса в «Острове сокровищ» он играет очень давно, занят в спектаклях «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Выстрел», у него главная роль в «Женитьбе Бальзаминова». Недавно он был введен в спектакль «Любовь людей», а вчера вводился в «Бал. Бесы» — вышел в роли Верховенского на сцену в первый и последний раз.
Пока никто в ТЮЗе не знает причин внезапной смерти Курченкова.
«Сеня вышел со сцены за кулисы и потерял сознание. Приехавшая скорая уже не смогла его вернуть», — написал в соцсети его коллега по театру народный артист РТ Михаил Меркушин.
— Скорая ехала 20 минут, — вспоминает завлит театра Елена Акимова. — Есть только предположения, что инфаркт, сердце, но точно никто ничего не знает. Ужасно! Его супруга не актриса, но тоже работает в театре и только что вышла в декрет. Они ждали малыша.
«С ним легко было и на сцене, и в жизни»
Еще один актер Казанского ТЮЗа, заслуженный артист России и народный артист Татарстана Александр Купцов вспоминает Арсения Курченкова как прекрасного партнера по сцене. Оба артиста были задействованы в спектаклях «Игроки» и «Женитьба Бальзаминова».
Сейчас в ТЮЗе решают, когда в театре пройдет гражданская панихида по Арсению Курченкову — завтра или в воскресенье. Похороны состоятся 13 октября, прощание пройдет в Дербышках, где вырос и жил артист.
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