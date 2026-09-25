Путин: Киев должен понять, что нагнетание ситуации только ухудшит положение

Глава государства отметил, что Украина сама начинала эскалацию, а Россия отвечала по каждой позиции

Президент России Владимир Путин предупредил, что провокации и нагнетание обстановки не приведут Киев к нужному результату, а лишь усугубят его положение. Об этом он сказал журналистам, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Украина сама начинала эскалацию, а Россия отвечала по каждой позиции.

— Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? — сказал Путин.

— Они должны понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что настроен поехать на саммит АТЭС. Окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране.

Алсу Сабирзанова