Путин: Киев должен понять, что нагнетание ситуации только ухудшит положение
Глава государства отметил, что Украина сама начинала эскалацию, а Россия отвечала по каждой позиции
Президент России Владимир Путин предупредил, что провокации и нагнетание обстановки не приведут Киев к нужному результату, а лишь усугубят его положение. Об этом он сказал журналистам, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что Украина сама начинала эскалацию, а Россия отвечала по каждой позиции.
— Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? — сказал Путин.
— Они должны понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них это положение, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил, что настроен поехать на саммит АТЭС. Окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране.
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