Названа дата первого заседания Госдумы девятого созыва

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Фото: Айдар Раманкулов

Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября. Начало собрания — 10:00 мск. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября в единый день голосования. В этом году впервые в голосовании принимали участие жители регионов Донбасса и Новороссии. В предвыборные списки по федеральному избирательному округу вошло 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1 мандат. Также были избраны четыре самовыдвиженца.

Никита Егоров