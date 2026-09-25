АТОР спрогнозировала снижение внутреннего турпотока на 5—7%

Причины связаны с транспортом, безопасностью, топливом и ростом цен

Фото: Артем Дергунов

Внутренний турпоток в России по итогам года может снизиться на 5—7%. Такой прогноз в кулуарах Балтийского туристического форума в Светлогорске дала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает ТАСС.

По ее словам, в большинстве регионов динамика либо осталась на уровне 2025 года, либо существенно упала. Причины связаны с транспортом, безопасностью, топливом и ростом цен. Дополнительно на ситуацию повлияло введение туристического налога в ряде регионов, однако значимым фактором его не называют.

При этом россияне не отказываются от путешествий, а меняют подход. Они экономят на дополнительных услугах, но готовы платить за комфорт и все чаще бронируют жилье в последний момент.

Ранее сообщалось, что АТОР попросила власти Мальдив не распространять новые налоговые правила на российские компании. С 1 октября 2026 года на островах начнет действовать сбор на туристические услуги.

Алсу Сабирзанова