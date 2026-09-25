Туризм и общепит лидируют по темпам роста зарплат

Причиной стала конкуренция бизнеса за кадры

Фото: Мария Зверева

Зарплаты в туризме и общепите растут в России на 25% за год. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в РГУТИС, передает РИА «Новости».

По его словам, эти сферы лидируют по динамике роста зарплат в стране. Причиной стала конкуренция бизнеса за кадры. При этом в абсолютном выражении зарплаты в туризме и общепите остаются низкими, отметил министр.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Решетников напомнил, что из-за дефицита кадров отрасли не хватает до 20—25% специалистов. К 2030 году туризму потребуется более 300 тыс. работников. Спрос на них не упадет даже с учетом цифровизации и роботизации. По оценкам министра, искусственный интеллект сможет подбирать маршруты, прогнозировать спрос, управлять ценами и анализировать отзывы.

Ранее сообщалось, что в общепите России число ликвидаций выросло почти на треть. Трафик в заведениях продолжает снижаться.

Алсу Сабирзанова