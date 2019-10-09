Майкл Питерс, Euronews: «В вопросе телевещания на национальном языке я на стороне Татарстана»

Глава европейского новостного телеканала рассказал «Реальному времени» об интересе европейцев к Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани находится гендиректор Euronews Майкл Питерс. В столице Татарстана руководитель главного информационного телеканала Европы переговорил с президентом республики Рустамом Миннихановым и провел еще ряд важных встреч. Чем европейцам интересен татарский край и как города-бренды соревнуются за внимание аудитории, Питерс рассказал в интервью «Реальному времени».

13 лет сотрудничества Татарстана и Euronews

В Казань прибыл генеральный директор телеканала Euronews Майкл Питерс. Сегодня в Доме правительства у него прошли переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили направления сотрудничества между республикой и телеканалом, продвижение положительного имиджа региона на европейскую аудиторию. В частности, стороны обсуждали перспективы взаимодействия в рамках празднования 100-летия Татарстана.

Майкла Питерса сопровождают директор по международным продажам Euronews Кьелл Штайн и руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям РТ «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Отметим, республика взаимодействует с новостным телеканалом много лет — с 2006 года. Татарстан и Euronews сделали несколько совместных медиапроектов в рамках Универсиады и чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Кроме того, европейский канал отснял несколько репортажей о республике.

Сегодня в Доме правительства у него прошли переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото tatarstan.ru

Европейские журналисты знакомят своего зрителя с туристическими объектами региона, культурными достопримечательностями, инвестиционной привлекательностью и инновационными разработками Татарстана.

Ежедневный круглосуточный телеканал Euronews вещает с 1993 года. Его учредителями являются десятки телекомпаний Европы. С 2001 года свою долю главного новостного канала приобрела ВГТРК. Теперь все важные управленческие решения информационного ресурса принимаются при участии российской стороны. Хотя менеджмент компании уверяет, что акционеры не могут повлиять на редакционную политику СМИ.

Штаб-квартира находится во французском Лионе. В штате телеканала числятся более 300 сотрудников, из них 170 — журналисты из разных стран, вещающие на десятках языков. Также редакция пользуется услугами десятков внештатников.

«Нам интересно знать вашу историю, ваши корни — буквально на уровне ДНК»

График мероприятий у Питерса в Казани очень плотный. В Татарстане он проводит еще ряд крупных встреч и посещает различные объекты. Однако для «Реального времени» он нашел несколько минут и ответил на вопросы нашего корреспондента.

— Euronews более 10 лет работает с Татарстаном. Майкл, скажите, насколько европейскому зрителю интересна жизнь в российской глубинке?

— Да, у нас действительно длинная история с Татарстаном. И мы всегда настроены на долгосрочные отношения со всеми, с кем их завязываем. Такое общение должно быть длительным. Думаю, что для европейской аудитории слово «Татарстан» несет глубокий смысл: важный регион, имеющий немалое значение для европейцев. И особенно значима столица республики — Казань: город теперь знают почти все. Конечно, нам очень интересно знать вашу историю, ваши корни — буквально на уровне ДНК. Разумеется, с точки зрения коммуникации для нас это хороший вызов, потому что нам бы хотелось представить европейской аудитории имена, бренды, о которых они слышали, но знают о них не так много. Как я все время подчеркиваю, названия различных городов, в том числе маленьких, в последнее время становятся узнаваемыми брендами. И этот вопрос действительно интересен для рассмотрения: такие бренды, города, регионы, соревнуются между собой для привлечения внимания.

Думаю, что для европейской аудитории слово «Татарстан» несет глубокий смысл: важный регион, имеющий немалое значение для европейцев. И особенно значима столица республики — Казань: город теперь знают почти все

— Вы ранее были в Казани?

— Да, я был в Казани во время чемпионата мира по футболу. И я с трибуны стадиона наблюдал, как выигрывает сборная Франции. Для меня эти светлые воспоминания связаны именно с вашим городом. У меня такое чувство, что Казань принесла французам удачу.

— Выстраивается ли сотрудничество Euronews с другими регионами, как с Татарстаном?

— Конечно. Мы взаимодействуем с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Особенно нам интересны экономические форумы в этих городах. Также мы сотрудничаем и с Калининградом. Но все-таки должен отметить, что отношения с Татарстаном у нас особые. Я их выделяю среди остальных, потому что они для нас самые интересные и, надеюсь, долгосрочные.

— А европейской аудитории интересно вещание на национальных языках народов, проживающих в регионах: на каталонском, шотландском, татарском и других?

— Правда, это будет пользоваться спросом. В этом отношении (вещания на национальных языках, — прим. ред.) я на вашей стороне, на стороне Татарстана. Я готов подробнее изучать этот вопрос и поддержать вас в этом плане.