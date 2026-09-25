В Казань привезут экспонаты о Николае II из Эрмитажа

На транспортировку потратят 8,3 миллиона рублей

Фото: Артем Дергунов

Экспонаты из Государственного Эрмитажа, предназначенные для выставки «Николай II: семья и престол», будут перевезены из Санкт-Петербурга в Казанский кремль под вооруженной охраной. Музей-заповедник «Казанский Кремль» объявил тендер на упаковку и транспортировку музейных ценностей на сумму до 8,3 миллиона рублей.

Согласно документации, транспортировка будет осуществлена двумя фургонами (один фургон и фургон с прицепом) с отдельной охраной. Грузы отправятся из Эрмитажа, расположенного на Дворцовой набережной, и будут доставлены непосредственно в Казанский кремль. На эту часть работ выделено почти 3,45 миллиона рублей.

Еще около 3,45 миллиона рублей планируется потратить на специальные упаковочные материалы для ценностей. Экспонаты будут упакованы в специальные ящики в Эрмитаже и погружены в два фургона, а сама упаковка стоить около 814 тысяч рублей.

Хранение экспозиции также застраховано. Изначально на это выделяли 965 тысяч рублей, однако по результатам закупки контракт суммой 482,7 тысячи рублей был заключен с компанией «СОГАЗ».

Выставка представит более 350 предметов из собрания Эрмитажа, включая личные вещи семьи Николая II, его мундиры, платья Александры Федоровны, игрушки цесаревича Алексея и великих княжон, а также предметы с императорских яхт и из Зимнего дворца. В Казань также будут доставлены изделия Фаберже и костюмы со знаменитого бала 1903 года. В настоящее время выставочный комплекс «Эрмитаж-Казань» закрыт на монтаж экспозиции, дата открытия пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что из музея Ренуара во Франции двое лиц украли четыре картины.

Никита Егоров