В Казани к зиме дооборудуют спецтехнику

На машины установят GPS-датчики с интеграцией в систему «Монитор города» и добавят световые сигналы

Фото: мэрия Казани

В преддверии зимнего сезона в культурном центре «Московский» прошло расширенное рабочее совещание с руководителями муниципальных унитарных предприятий (МУП) и управляющих компаний Казани. Основным вопросом встречи стала подготовка к зиме 2026/2027 года и представление стратегии реинжиниринга процессов уборки снега на дворовых и уличных территориях. Готовые решения были представлены мэру Казани Ильсуру Метшину, сообщила его пресс-служба.

На совещании муниципальные предприятия поделились положительным опытом зимнего содержания территорий. Директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров рассказал о системной оптимизации рабочих процессов, что позволило сократить длительность рейса на 15 минут и снизить расходы на аренду техники в среднем на 6%. Кроме того, внедрена система автоматического расчета объема кузова, позволяющая определять груз без участия человека.

Предприятие активно участвует в национальных проектах и сотрудничает с профильными вузами для подготовки практикантов. Для улучшения внутренней коммуникации внедрены цифровые инструменты учета и контроля, а также создана отдельная радиочастота для связи между подразделениями.

Директор МУП «Городские мосты» Станислав Сорокин отметил, что оптимизация процессов позволяет повысить оперативность реагирования на запросы граждан. В этом году была запущена система «инфраструктурный монитор», отображающая данные о технике в реальном времени, что сделало распределение задач более прозрачным. Заправка автомобилей теперь осуществляется на базе перед началом смены, что сокращает простои, а новые маршруты оптимизированы для эффективности.

мэрия Казани

Для повышения безопасности работ в текущем сезоне техника будет оснащена дополнительными сигнальными знаками. Для уборки труднодоступных участков будет использоваться специализированная техника и ручной труд. Водители смогут отправлять уведомления о поломках, которые будут моментально поступать диспетчерам, что позволит быстро решить вопрос с ремонтом.

В Кировском и Московском районах также проведен комплексный пересмотр подходов к эксплуатации снегоуборочной техники. Директор МУП «ДРЭУ Кировского района г. Казани» Игорь Саляхутдинов сообщил, что это позволило сэкономить до 20–22 рабочих часов в месяц благодаря изменению очередности выезда машин. Неисправности теперь устраняются на месте, значительно сокращая время простоя.

Управляющая МУП трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова отметила, что благодаря обновлению автопарка и внедрению цифровых решений количество рейсов самосвалов сократилось на 30%, а оптимизация логистики позволила увеличить количество машино-смен на 40%. Внедрение электронных путевых листов и системы телемедицины ускорило предрейсовые осмотры.

На всей специальной технике завершается установка GPS-датчиков с интеграцией в систему «Монитор города», позволяющую осуществлять полный контроль за техникой и исключать простои. Также продолжается повышение квалификации рабочих и механиков через регулярные занятия.

Альберт Шайнуров обсудил развитие снегоплавильных пунктов, подчеркивая проработку возможности размещения таких пунктов на объектах ТЭЦ, с использованием опыта Москвы, где снег уже много лет плавят с экономической эффективностью. Также планируются проектирование газового снегоплавильного пункта и расширение существующих мощностей в Ново-Савиновском районе для повышения пропускной способности.



Никита Егоров